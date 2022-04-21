موعد عيد الفطر 2022 والصلاة في المحافظات واستطلاع هلال شوال

يبحث المسلمون عن موعد عيد الفطر 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل.

ويهتم المصريون بالبحث عن موعد عيد الفطر المبارك 2022 واستطلاع هلال شهر شوال، للاستعداد لأجواء عيد الفطر من خلال شراء الملابس الجديدة وكعك العيد، ويهتم البعض الآخر بالبحث عن موعد عيد الفطر المبارك وذلك لإيجاد متنفسًا للتنزه والتجمع مع الأهل والأصدقاء.

وتستعرض «الدستور» لقرائها في ذلك التقرير موعد عيد الفطر 2022.

مركز الفلك الدولي يوضح موعد عيد الفطر 2022

أعلن مركز الفلك الدولي أن الكثير من الدول العربية والإسلامية استطلعت هلال شهر رمضان في الأول من أبريل وبدأت الصيام يوم السبت الثاني من شهر أبريل 2022، ومن المفترض أن تتحرى تلك الدول هلال عيد الفطر يوم 30 أبريل والذي يوافق يوم 29 رمضان 1443.

وتكمل تلك الدول عدة رمضان ثلاثون يومًا، لأن رؤية الهلال في تلك الليلة سيكون مستحيلًا لحدوث اقتران القمر بعد غروب الشمس، حسب ما أصدره المركز في بيانه.

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 هو يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 للعاملين بالدولة والقطاع الخاص

ويبحث العاملون في مصر للقطاع العام والقطاع الخاص، عن موعد إجازة عيد الفطر 2022، الذي قرر الدكتور مصطفى مدبولي على إثر ذلك أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 6 أيام بداية من يوم السبت 30 أبريل، وتنتهي يوم الخميس 5 مايو من العام الجاري، للعاملين في القطاع العام.

أما موظفي القطاع الخاص فقد أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة قرارًا أن تكون إجازة عيد الفطر 2022 يومان فقط للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

ويجوز لصاحب العمل استدعاء الموظف في تلك الأيام إذا اقتضى العمل لذلك، ويستحق العامل في تلك الحالة إضافة ضعفي أجره عن اليوم الواحد إلى أجره، وذلك حسب المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003، وتعديلاته الوزارية رقم 49 لعام 2009، بشأن إجازات الأعياد التي تعد إجازة بأجر كامل.

وينص قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكون إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص إجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل.

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موعد صلاة عيد الفطر 2022 حسب محافظات مصر

القاهرة 5:36 الجيزة 5:37 الإسكندرية 5:40 بورسعيد 5:30 السويس 5:31 العريش 5:25 الطور 5:30 سانت كاترين 5:28 طابا 5:23 شرم الشيخ 5:27 دمنهور 5:38 طنطا 5:36 المنصورة 5:34 الشرقية 5:35 بنها 5:36 المنوفية 5:37 كفر الشيخ 5:36 الفيوم 5:39 بني سويف 5:38 المنيا 5:41 أسيوط 5:41 سوهاج 5:40 قنا 5:36 أسوان 5:38 مرسى مطروح 5:50 الإسماعيلية 5:31 حلايب 5:26 الغردقة 5:30

ضوابط صلاة عيد الفطر 2022

أصدرت وزارة الأوقاف ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022، وتكونت من خمسة ضوابط خلال إحياء شعائر صلاة عيد الفطر.

وتقام صلاة عيد الفطر 2022 في المساجد الكبرى والمساجد الجامعة، التي تشهد صلاة الجمعة أسبوعيًا.