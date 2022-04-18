عيد الفطر 2022| موعد صلاة عيد الفطر 2022 والإجازة العامة

يفصلنا 13 يومًا على قدوم عيد الفطر 2022، حيث يولد هلال شهر شـوال (عيد الفطر)، مباشرةً عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـت الموافق 29 رمضان 1443، في التقويم الهجري، ويوافق 30 إبريل 2022، في التقويم الميلادي، يطلق عليه (يوم الرؤية)، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر 2022 يوافق يوم الإثنيـن الموافق 2 مايو.

موعد عيد الفطر 2022

بحسب الحسابات الفلكية لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجرية، ويوافق 2022 ميلادية، على أن يكون يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022، هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2 مايو 2022 م (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:37 صباحاً.

سخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكواكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذه الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هو الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

موعد صلاة عيد الفطر 2022

في القاهرة في تمام الساعة 5.36 صباح يوم الإثنين 2 مايو، بينما تحل صلاة العيد 2022 في الإسكندرية عند 5.41، وعلى الأقاليم والمحافظات مراعاة فروق التوقيت.

وهناك العديد من التقاويم خاصة بها والتي تتمثل في: ( التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى ).

يعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية، كالآتي:

1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

موعد إجازة عيد الفطر 2022

من المقرر أن يحصل العاملون في القطاع الحكومي على 3 أيام إجازة، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على يومين إجازة فقط، فالتقويم الهجرى أو ما يعرف بالقمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتعتمد عليه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622 م) مرجعاً لأول سنة فيه بالتقويم الهجرى.