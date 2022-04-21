موعد عيد الفطر 2022 في الدول العربية وطقوس الاستعداد

يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد الفطر فى عام 2022 في الدول العربية، إذ يفصلنا أيام معدودة عن عيد الفطر المبارك، ويستعد الجميع للعيد من أجل الزيارات الأسرية والتنزهة خاصة بعدما تخلصت مصر من كابوس فيروس كورونا المستجد.

موعد عيد الفطر 2022 في الدول العربية

فى مصر أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضان 1443هـ، وتكون غرة شهـر شوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م (عيد الفطر المبارك).

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الأردن الدكتور جاد القاضي، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443 ستوافق يوم الاثنين الثاني من ايار المقبل (أول أيام عيد الفطر المبارك).

وأعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أن أول أيام عيد الفطر فلكيا سيكون يوم الإثنين 2 مايو 2022 الموافق لغرة شوال 1433.

أعلنت المؤسسات الفلكية فى العديد من الدول أنه سوف يتم استقبال عيد الفطر المبارك لعام 2022 فى الثاني من مايو المقبل، وقد يستعد الجميع لإجازة عيد الفطر على هذا المنطلق، أما عن صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022 فمن المعروف والشائع عن صلاة العيد أنها تؤدى على ركعتين، تليهما خطبة مثيلة بخطبة الجمعة، واتفقت المذاهب الأربعة على طريقة أداء صلاة العيد، لكن الاختلاف الدائر بينها كان بشأن عدد التكبيرات خلال الركعتين.

موعد صلاة العيد 2022 القاهرة

وعن مواعيد صلاة العيد الفطر المبارك لعام 2022 في القاهرة، فمن المقرر أن تُقام شعائر صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5.36 صباحًا وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

طقوس الاستعداد لقدوم عيد الفطر 2022

يوجد عادات وطقوس لابد وأن تفعلها قبل قدوم عيد الفطر المبارك لعام 2022 حتى تستمع بأيام العيد والإجازة الرسمية التى ستحصل عليها فمن العادات هى.

تنظيف البيت، فمن الامور الشائعة عند المصريين العمل على تنظيف المنزل بالكامل قبل قدوم عيد الفطر، أما الأطفال على وجه الخصوص يهتمون بشكل كبير بشراء ملابس العيد وهي الفئة الأكثر التي تشعر بالعيد فلها كل الحق في شراء الملابس الجديدة وشراء الهدايا المفضلة لها للعيد.

ويكون لشراء ملابس العيد على وجه الخصوص نهه خاصة يكون لها مزاق خاص مختلف عن شراء الملابس في أي توقيت آخر.