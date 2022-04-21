برلمانية: مشروع توشكى كنز مصر الاستراتيجي للاكتفاء الذاتي من القمح

أكدت ميرال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع توشكى أحد المشروعات القومية العملاقة ويعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط والمنطقة.

وأشادت عضو مجلس النواب، في بيان لها، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إحياء مشروع توشكى، الذي استطاع بتوجيهاته في حل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.

وقالت ميرال الهريدي إن مشروع توشكى إنجاز ضخم ويعد مستقبل للجيل الحالي والأجيال المقبلة، فهو سيصبح كنز مصر الاستراتيجي على طريق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، والمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، موسم حصاد 3.65 مليون فدان من القمح يحقق إنتاجاً كلياً لمصر بإجمالي 10 مليون طن، مما يؤمن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر 6 شهور مقبلة.

وتابعت الهريدي أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية واستنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية ودعم قطاع الزراعة بصورة كبيرة.

وأكملت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء حصاد موسم القمح في توشكى ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الزراعة لتأمين الغذاء المصري، وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، وتحقيق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة، وإحياء صناعات تقوم على الانتاج الزراعي مما سيساهم في خلق فرص عمل في مجالات صناعية عديدة مع زيادة تصدير الانتاج وجلب عملة صعبة، الأمر الذي سيؤدى في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة.