الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

كيفية تحري ليلة القدر رمضان 1443.. وموعد استطلاع هلال عيد الفطر 2022

ليلة القدر
ليلة القدر

كيفية تحري ليلة القدر من التساؤلات التي تحتل مراكز عالية عبر مؤشرات البحث العالمية حاليا، مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان 2022 ورغبة الكثير من المسلمين في إحياء ليلتها.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد ليلة القدر وأبرز الأدعية فيها و موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 - 2022.

كيفية تحري ليلة القدر 

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يمكن تحري علامات اللية التي أنزل فيها القرآن الكريم (ليلة القدر)، حيث تكون ليلة جوها لطيف لا هو حار ولا بارد يشعر فيها المسلمين بطمأنينة في القلب وانشراح في الصدر وهدوء في الجوانح والجنان خاصة مع إحيائها بالعبادة والطاعات حيث لا تخرج فيها الشيطانين نهائيا.

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وتشرق شمسها لا شعاع فيها حيث تكون باردة وأكدت كافة الأحاديث الواردة عنها أنها لا يرد فيها دعاء لذلك يحرص المسلمين على إحياء ليلها واستغلاله في العبادة والطاعة من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح وغير ذلك من الأمور التي التي تقرب العبد من ربه.

أدعية ليلة القدر 1443

اختصت ليلة القدر باستجابة الدعاء لذلك ورد عن النبي صلوات الله عليه وسلامه أنه أوصى زوجته أم المؤمنين السيدة عائشة أنها لو بلغت ليلة القدر أن تقول "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا"، حيث يعد من أعظم ما يسعى إليه المرء عفو الله سبحانه وتعالى عنه وتجاوزه عن خطاياه.

ويمكن الإكثار من الدعاء خلال تلك الليلة ومنها ما يلي:-

  • اللهم اختم لنا شهرك الكريم برضوانك.. واعتقنا من النيران واجعلنا من المقبولين.
  • ربنا إن كان ليلتنا هذه هي ليلة القدر فاقسم لنا من خير ما قسمت، واختم لنا فيها من قضائك خير ما ختمت.
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موعد استطلاع هلال عيد الفطر 1443 - 2022

كيفية تحري ليلة القدر وموعد استطلاع خلال شوال 1443 لتحديد موعد عيد الفطر 2022 من التساؤلات التي تتصاعد حدة البحث عنها خلال الأيام الماضية حيث تستطلع اللجنة التابعة لدار الإفتاء الهلال يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 و 30 إبريل 2022 ومن المتوقع أن يكون 2 مايو المقبل هو غرة شهر شوال المقبل.

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