يبحث المسلمون في الوقت الحالي عن توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة والمحافظات وذلك قبل اقتراب إجازة عيد الفطر 2022، التي تبدأ الأسبوع المقبل في نهاية شهر أبريل الجاري.

ويستعرض "الدستور" لقراءه، توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة والمحافظات.

ضوابط صلاة عيد الفطر 2022

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن ضوابط صلاة عيد الفطر 2022، والتي سيقام على حكمها الصلاة في المساجد هذا العام.

وأوضح وزير الاوقاف، أن صلاة عيد الفطر ستقام في المساجد الكبرى والجامعة فقط ولن تقام أي صلاة لعيد الفطر 2022 في الساحات، وإلزام المصليين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ضد فيروس كورونا، كما ألزمت الوزارة المليين باصطحاب كل مصلٍ للسجادة الخاصة به واستخدام الكحول للتعقيم.

كما جاء في ضوابط صلاة عيد الفطر 2022، أن تكبيرات صلاة عيد الفطر لن تتجاوز الـ10 دقائق وفتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر بنصف ساعة فقط.

موعد إجازة عيد الفطر 2022

تبدأ إجازة عيد الفطر 2022 من السبت الموافق 30 أبريل وحتى يوم الخميس 5 مايو المقبل من العام الجاري، والتي تتضمن إجازة عيد العمال، وذلك حسب القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمن إجازة عيد الفطر 3 أيام إضافية أيضًا وهم يوم الجمعة الذي يسبق إجازة عيد الفطر، ويومي الجمعة والسبت التاليين لإجازة عيد الفطر 2022.

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توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة والمحافظات