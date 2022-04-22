الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض وإعادة الاختيار 3 الحلقة 21

الاختيار 3
الاختيار 3

يبحث متابعو مسلسل "الاختيار 3" عن موعد عرض وإعادة الاختيار 3 الحلقة 21، وذلك بعد أن تصدر مسلسل "الاختيار 3" تريند "جوجل" ومحركات البحث العالمية، لما يرويه من حقبة زمنية عن فترة حكم الإخوان لمصر وكيف أرادوا هدم مؤسسات الدولة وأخونتها، ودول الاجهزة الامنية في القضاء على مخطط حرق وتقسيم البلاد إلى طائفية وعرقية.

ويستعرض "الدستور" لقراءه موعد عرض وإعادة الاختيار ٣ الحلقة ٢١ التي تذاع مساء اليوم الجمعة.

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موعد عرض وإعادة الاختيار 3 الحلقة 21

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات :  2:30 صباحًا 3:30 عصرًا من اليوم التالي

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

كما يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 عبر منصة Watch it خلال شهر رمضان بشكل حصري. 

تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3

من المفترض أن تتناول الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3 أسماء عدد من قيادات الإخوان وتأثيرهم السلبي على مصر، كما ظهر اسم القيادي بحزب الوسط عصام سلطان في الحلقة السابقة وهو الذي تورط في العديد من القضايا مع جماعة الإخوان الإرهابية مثل قضية فض اعتصام رابعة.

وألقى القبض على عصام سلطان بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٣ في قضيتي إهانة محكمة جنايات القاهرة وإهانة حرس محكمة شمال الجيزة.

 

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تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3 

شهدت الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3، تسليط الضوء على ما شهدته جامعة الأزهر في عهد جماعة الإخوان الإرهابية من حادثة تسمم للمئات من طلاب الأزهر القاطنين في المدينة الجامعية، بعد تناولهم وجبة غذائية.

ونظم طلاب جامعة الأزهر إثر ذلك مسيرة إلى مشيخة الأزهر؛ تنديدًا بتسمم المئات من زملائهم بالمدينة الجامعية، واقتحم الطلاب فور وصولهم  مقر المشيخة. 

كما حاولت قيادات الجماعة الإرهابية تنظيم مظاهرات ضد شيخ الأزهر لإجباره على مشروع الصكوك الذي اقترحه الإخوان ويريدون تنفيذه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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