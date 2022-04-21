أثار إلغاء نظام الأوبن بوك النظام السابق في امتحانات الثانوية العامة 2022، قلق الطلاب وأولياء الأمور بالصفوف الثلاثة، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، ورقياً بنظام «البابل شيت».

الأوبن بوك.. كل ما تريد معرفته عن نظام امتحانات الثانوية العامة 2022

وأضاف الوزير أن جميع الأسئلة ستكون بنظام الاختيار من متعدد، بدون أي أسئلة مقالية، ليس أن هذا هو الحل الأكاديمي الأسلم، ولكن نظراً لأهمية الثانوية العامة ترغب الوزارة أن يكون التصحيح إلكتروني بالكامل.

كل ما تريد معرفته عن نظام امتحانات الثانوية العامة 2022

وشدد الوزير على أنه لن يُسمح للطالب باصطحاب التابلت أو الكتاب المدرسي داخل اللجنة: "هروح اللجنة إيدي في جيبي"، مشيراً إلى أن كل طالب سيتسلم ورقة مفاهيم تتضمن كل ما يحتاجه الطالب أثناء الإجابة عن الأسئلة.

وأكد الوزير أنه طالما لن يستخدم الطالب جهاز التابلت كمنصة امتحان، فإنه سيمثل وسيلة للغش، وبالتالي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لن يسمح باصطحاب التابلت أو أي ورقة أخرى داخل اللجان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وأعلن وزير التربية والتعليم أمس جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث تبدأ الامتحانات بداية من يوم الإثنين الموافق ٢٠ يونيو وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويتسلم طالب الثانوية العامة ورقة المفاهيم التي يضعها واضعي امتحانات الثانوية العامة بكل مادة.

وجاء الجدول كالآتي، يوم الأحد 26 يونيو 2022 امتحان اللغة العربية للشعب "الأدبية والعلمية"، ويوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعب "العلمية والأدبية"، ثم يوم الأحد 3 يوليو 2022 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية علوم ورياضيات، امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" للشعبة العلمية رياضيات.

اما يوم الخميس 7 يوليو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعب الأدبية والعلمية رياضيات وعلوم.

وتتوقف الامتحانات من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم تستأنف الامتحانات يوم الخميس 14 يوليو 2022 بامتحان مادة الفيزياء للشعب العلمية علوم ورياضيات، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية، ويوم الأحد 17 يوليو 2022 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" للشعبة العلمية رياضيات، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 امتحان الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" للشعبة العلمية رياضيات.

والخميس 21 يوليو 2022 بامتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم، والرياضيات التطبيقية الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية