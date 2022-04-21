الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شوقي لطلاب الثانوية العامة: جدول الامتحانات نهائي.. أمامكم شهرين للتحضير

طارق شوقى
طارق شوقى

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2022.

 وقال الوزير لـ"الدستور": "لن نسمح هذا العام بجدل أو إضاعة للوقت حتى يركز الطلاب وما أعلناه نهائي تماما وواضح جدا وكل الجداول منشورة لجميع الطلاب وأمامهم أكثر من شهرين للتحضير الجيد".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل امتحانات الثانوية العامة اليوم وقالت إن الامتحانات سوف تنطلق في ٢٦ يونيو وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها، أن الوزارة سوف توفر ورقة مفاهيم في الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي وهذه الورقة سوف تكون بديلة للكتاب المدرسي والتابلت.

وأوضحت أن الامتحانات سوف تكون بنظام البابل شيت ولكنه مطور عن الأعوام الماضية وسوف يكون التصحيح الكتروني بالكامل.

ولمواجهة لجان الشغب أعلنت الوزارة عن تركيب كاميرات في لجان الثانوية العامة لمتابعة الأمر، مؤكدة أن الوزارة ستقوم يعمل غرفة عمليات لامتحانات الثانوية العامة ومتابعة كل كبيرة وصغيرة. 

وقالت الوزارة أيضا خلال البيان الصحفي، إن اللجان غير المضافة للمجموع سيتم امتحانها في لجان قبل الموعد الأساسي للامتحان.

ورسميًا أعلنت الوزارة عن آلية عقد الامتحانات وهى كالتالى:

- تبدأ يوم الإثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام (البابل شيت) ــ الأسئلة اختيار من متعدد فقط  ــ على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت.

- يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية ،التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد. 

- يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقًا للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقًا لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانية العامة.  

- الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم أسوة بما هو متبع العام الماضي، وطبقًا للجداول المعتمدة.


 

التربية والتعليم الكتاب المدرسى امتحانات الثانوية العامة ريم طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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