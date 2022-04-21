جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 ونظام الاختبارات

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 بالفصل الدراسي الثاني من الكلمات التي تتصدر القائمة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل، تزامنا مع إعلان تأجيل موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير مواعيد انعقاد امتحانات طلاب معاهد الأزهر الشريف و جدول الامتحانات لطلاب العلمي والأدبي.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

تجرى امتحانات طلاب الثالث الثانوي أزهري للدور الأول الخميس الموافق 2 يونيو 2022 في جميع محافظات الجمهورية، فيما تنعقد امتحانات الدور الثاني السبت 27 أغسطس 2022، وتعقد في امتحانات الشهادات العامة بمعاهد القراءات للدور الأول اعتبارا من السبت 14 مايو المقبل وامتحانات الدور الثاني يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022.

تعقد الامتحانات داخل المعاهد الأزهرية وبشكل ورقي اعتيادي في جميع المواد الدراسية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار اخطر عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 (COVID - 19) وذلك وفقا للنصائح التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية لتقليل أعداد الإصابة.

جدول امتحانات طلاب الثانوي الأزهري العلمي والأدبي

تستعد اللجنة المشرفة على إعداد جداول الامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية لوضع الجدول النهائي المنظم لامتحانات طلاب الثانوي الأزهري العلمي والأدبي ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة في جميع محافظات الجمهورية وذلك بما يراعي الفترات الزمنية بين امتحانات كل مادة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن جدول امتحانات الشعبتين الأدبية والعلمية لطلاب الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي من ديوان عام الوزارة حيث تم تأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين حيث تقام الامتحانات في 26 يونيو المقبل وتستمر حتى أواخر شهر يوليو المقبل.

مواعيد امتحانات طلاب النقل الأزهري

هذا ويتسأل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، وتبدأ امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية يوم 25 مايو وتنتهي يوم 1 يونيو، أما امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني والإعدادي فتنطلق في 7 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر فيما يؤدي الطلاب امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 14 مايو وتنتهي يوم 23 من نفس الشهر.

اقرأ أيضا

غدا .. بدء صرف معاشات شهر مايو 2022