إفطار 18 رمضان 2022.. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة

تعتبر وجبة الإفطار من الوجبات التي ينتظرها الصائم، وذلك بتعويض صيام أكثر من 15 ساعة يوميًا، سواء بالفيتامينات والمعادن.

وتسعى الكثير من ربات البيوت في إعداد كل ما لذّ وطاب من أطعمة على مائدة الإفطار، ففي السطور التالية نقدم طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة لإفطار 18 رمضان.

مكونات صنية الكوسة بالشاميل واللحمة المفرومة:

كيلو من الكوسة مقطعة حلقات

كيلو لحم مفروم

عدد 2 من البصل المبشور

ربع كوب من السمن

ملح وفلفل اسود

ملعقة كبيرة من صلصة طماطم

مكونات البشاميل :

كيلو من لبن

كوب من الدقيق

ربع كوب من السمن

طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة

تتمثل الخطوة الأولى في تحضير مقلاة ويوضع فيها الزيت على نار متوسطة حتى يسخن، ثم يتم إضافة البصل ويقلب حتى نحصل على اللون الذهبي.

يتم بعد ذلك إضافة اللحم المفروم مع البصل، ويترك حتى تتشوح اللحمة، وبعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل الأسود.

نحضر حبات الكوسة ونغسلها جيدًا بالماء الجاري ثم نصفيها جيدًا حت تجف، نقشر حبات الكوسة ونقطعها لشرائح متوسطة الحجم، وفي نفس المقلاة نضيف الزبد ونتركها على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف لها شرائح الكوسة ونقلبها في السمن ونضيف لها رشة ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى تتشوح.

طريقة عمل البشاميل

نحضر وعاءً نضع فيه السمن ونتركه على نار متوسطة حتى تذوب ثم نضيف الدقيق ونقلبه في السمن حتى يتحول لونه لأصفر، بعد ذلك نضيف اللبن تدريجيًا للدقيق مع التقليب بسرعة حتى نحصل على قوام البشاميل الكريمي ثم نضيف رشة ملح وفلفل أسود.

بعد ذلك يتم إضافة البشاميل على صينية الكوسة واللحمة المفرومة، مع وضع معلقتين من السمن على الوجه من أجل الحصول على اللون الذهبي.

تدخل الصينية للفرن لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف، وتترك حتى تنضج، وتقدم ساخنة مع الأرز وطبق السلطة الخضراء.