إفطار 16 رمضان 2022.. طريقة عمل مكرونة بشاميل بفاهيتا اللحم

تُعد وجبة الإفطار في رمضان من الوجبات الهامة، لذا فلابد أن تحمل الكثير من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى المذاق الشهي، لتعويض صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

في السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل المكرونة البشاميل بفاهيتا اللحم، بخطوات سهلة وبسيطة لإفطار 16 رمضان 2022.

مكونات مكرونة بشاميل بفاهيتا اللحم:

4 أكواب صلصة بشاميل.

½ كيلو مكرونة.

½ كيلو لحم ستيك مقطع شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة شرائح رفيعة.

ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

2 فص ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار بودرة.

ملح

فلفل أسود.

طريق ة التحضير:

اسلقي المكرونة في ماء مغلي ومملح، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء، واتركيها جانبًا.

ضعي الزيت وعصير الليمون والفلفل الحار والكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود والثوم في وعاء، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

يوضع اللحم في وعاء، ثم أضيفي إليه ثلث التتبيلة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

ضعي البصل والفلفل الملون في وعاء، ثم أضيفي إليه الثلث الثاني من التتبيلة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

سخني مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ثم أضيفي الخضار مع التتبيلة الخاصة به، وقلبي لمدة خمس دقائق.

ارفعي الخضار من المقلاة، ثم أضيفي اللحم مع التتبيلة الخاصة به، وقلبي باستمرار لمدة عشر دقائق. أضيفي الخضار والثلث الأخير من التتبيلة، وقلبي جيدًا، ثم غطي المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى ينضج اللحم.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. أضيفي كوبًا من البشاميل إلى المكرونة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات. ادهني صينية بايركس بقليل من الزيت أو الزبد، ثم يوزع نصف كوب من البشاميل في قاع الصينية.

وزعي نصف كمية المكرونة فوق البشاميل، ثم وزعي فاهيتا اللحم، ثم باقي المكرونة، وبعد ذلك باقي البشاميل على الوجه، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة، وتقدم ساخنة.