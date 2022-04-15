الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إفطار 14 رمضان 2022.. طريقة عمل كفتة داود باشا بالخضار

كفتة داود باشا بالخضار
كفتة داود باشا بالخضار

تُعد وجبة الإفطار من الوجبات الهامة خلال شهر رمضان، فهي التي تعوض صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا ، الأمر الذي يساهم في إنخفاض طاقة الجسم، حيث تسعى ربات البيوت في أن تتضمن وجبة الإفطار.

في السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة بسيطة لوصفة "كفتة داود باشا بالخضار" لإفطار 14 رمضان شهي وصحي.

 

مكونات كفتة داوود باشا بالخضار:

 

تتبيلة الكفتة:

  • لحم مفروم
  • بصل مفروم ناعم
  • ملح - فلفل أسود
  • بهارات لحم
  • قرفة

الخضار:

  • فاصوليا
  • بسلة بالجزر
  • بطاطس
  • فلفل ألوان
  • بصل مفروم
  • عصير طماطم
  • 2 م ك صلصة
  • ملح - فلفل أسود
  • عدد 2 معلقة كبيرة سمن

 

طريقة التحضير :

نجهز الكفتة ونعجن اللحم مع البصل والبهارات والتوابل، وتشكل كرات صغيرة وترص بطبق.

وفي "طاسة" تيفال غير لاصقة، نشوح اللحم على نار عالية نسبياً حتى تتحمر ويجف مائها.

يضاف البصل ويقلب حتى يذبل ثم نضع الفاصوليا ونقلب حوالي 5 دقائق على نار هادئة.

أخيراً نضع الطماطم، الصلصة، الماء، ويترك الكل يغلي على نار عالية.

نخفض النار ويترك ليتسبك لمدة عشر دقائق مع عدم وضع غطاء الوعاء.

نضع الفلفل الملون، البروكلي ويترك ليغلي 10 دقائق إضافية، ولا نضع الغطاء حتى لا يتغير لون الخضروات أثناء التسوية.

نضبط معيار الماء والملح والفلفل، ويقدم مع الأرز الأبيض أو حسب الرغبة وسلطة خضراء.

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فوائد الخضروات على مائدة إفطار رمضان:

يمكن لنظام غذائي غني بالخضروات والفواكه أن يخفض ضغط الدم  ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويقي من بعض أنواع السرطان، وفقًا لما ذكره موقع "hsph" الطبي.

 

كما تقلل الخضروات  من مخاطر الإصابة بمشاكل العين والجهاز الهضمي ، وله تأثير إيجابي على نسبة السكر في الدم ، مما قد يساعد في الحفاظ على الشهية، وقد يؤدي تناول الخضار والفواكه غير النشوية مثل التفاح والكمثرى والخضروات ذات الأوراق الخضراء إلى تعزيز فقدان الوزن.

 

وأوضح الأطباء، أنه كلما ارتفع متوسط ​​الاستهلاك اليومي للفواكه والخضروات ، قلت فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالمقارنة مع أولئك الذين في أدنى فئة من تناول الفاكهة والخضروات.

طريقة عمل كفتة داود باشا بالخضار إفطار 14 رمضان 2022 شهر رمضان 2022 الخضروات والفواكه الشيف عظيمة حمدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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