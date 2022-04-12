إفطار 11 رمضان 2022.. طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية

ينتظر الصائمون خلال شهر رمضان وجبة الإفطار لتناول كل ما لذا وطاب من الطعام، وذلك لتعويض صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا، لذا تسعى الكثير من ربات البيوت إلى تحضير وجبات محملة بالفيتامينات والمعادن والمذاق الشهي أيضًا.

في السطور التالية نقدم طريقة جديدة لطهي الفراخ، وهي كفتة الفراخ المشوية، والتي تتمتع بأنها صحية وسهلة التحضير.

مكونات كفتة الفراخ المشوية:

1- بصل مفروم ناعم.

2- دجاج مفروم مع الجلد.

3- عدد 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

4- ملح وبهارات فراخ.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية:

تتمثل الخطوة الأولى في تصفية البصل من الماء ووضعه في وعاء كبير، مع مراعاة التخلص من ماء البصل، ثم يضاف الدجاج المفروم والبقدونس والملح وباقي البهارات، ويقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، من أجل تشكيله جيدًا بالسيخ.

يُقسم إلى أقسام متوسطة الحجم، يُشكل على هيئة أصابع حول أسياخ معدنية مع الضغط على أصابع اللحم حتى تكون متساوية الحجم بطول السيخ.

لابد من إعداد شواية الفحم قبل البدء في تجهيز الكفتة، وضرورة إشعال الفحم والتأكد من أنه قد أشتعل جيدًا.

توضع أسياخ الكفتة على شواية الفحم لحوالي 5 دقائق لكل جانب، ويُراعى أنه عند نُضج الدجاج في الجهة الملاصقة للشواية، تُصبح أثقل في الوزن، لذا يجب قلبها سريعًا حتى لا تسقُط عن السيخ.

فوائد الدجاج في رمضان:

للدجاج فوائد صحية موثقة جيدًا، لكن الأجزاء المختلفة وطرق التحضير تؤثر على مدى صحة وجبتك التي تحتوي على الدجاج، فإذا كنت ترغب في استبدال اللحوم الحمراء بالدجاج، فعليك التمسك بصدر الدجاج؛ لأنه أكثر قطع الدجاج صحة.

ووفقًا لما ذكره موقع " webmd" الطبي، فالدجاج بديل رائع للحوم الحمراء، كما أنه مصدر كبير للبروتين، وقد تم ربط اللحوم بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

ويعتبر البروتين الخالي من الدهون في الدجاج مصدرًا ممتازًا للأحماض الأمينية، حيث تستخدم أجسامنا الأحماض الأمينية لبناء الأنسجة العضلية، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمنا ​​في العمر.

كما أظهرت الدراسات أيضًا أن تناول البروتين العالي يساعد في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام، حيث يمكن أن يساعد تناول الدجاج في بناء عضلات أقوى وتعزيز صحة العظام وتقليل مخاطر الإصابات والأمراض مثل هشاشة العظام.

تشير الأبحاث إلى أن 25-30 جرامًا من البروتين لكل وجبة يمكن أن يساعدنا في الشعور بالشبع، حيث يمكن للوجبات الغنية بالبروتين أن تجعلنا نشعر بالشبع على الرغم من تناولنا كميات أقل، مما يساعد على تعزيز إدارة الوزن بشكل أفضل.