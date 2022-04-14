الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إفطار يوم 13 رمضان.. طريقة عمل كباب الباربيكيو المشوى

كباب الباربيكيو
كباب الباربيكيو

بدأ شهر رمضان المبارك في 2 أبريل ويستمر حتى 2 مايو لمدة شهر، سيتخلى المسلمون في جميع أنحاء العالم عن الأكل والشرب خلال ساعات النهار، ولا يأكلون شيئًا حتى غروب الشمس عندما يجتمعون مع العائلة والأصدقاء لتناول الإفطار.

ولا يزال بإمكانك الاحتفال بالإفطار مع بعض الوجبات اللذيذة، في حين أن هناك العديد من الأطباق الشهية التي يمكنك تناولها خلال أيام رمضان، فإن الكباب دائمًا ما يكون وسيلة للاستمتاع بالنكهات والمأكولات الشرق أوسطية.

كباب الدجاج المشوي مع تتبيلة الباربيكيو

طبق سهل للغاية يحتوي على كل نكهة الليمون الحامض والشواء، إنه انحراف عن التقاليد، لكنه أمر سيحبه جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، ونظرًا لأنه بسيط جدًا ويمكن خفقه في بضع دقائق فقط، فهو رائع للمبتدئين في المطبخ أو إذا كنت عالقًا في الوقت.

كباب الدجاج في صلصة باربيكيو مملوءة بالليمون ويُطهى على الشواية ستكون مثالية على مائدة الإفطار.

المكونات
زيت السمسم
3 ملاعق كبيرة صلصة الصويا
3 ملاعق كبيرة زنجبيل
1 ملعقة صغيرة طازجة ومبشورة
كاري
1 ملعقة صغيرة مسحوق كلس
2/3 ملعقة كبيرة عصير سكر بني
1 ملعقة صغيرة خردل
1 ملعقة صغيرة متوسطة فلفل حار
1 كج صدر  فراخ مقطع مكعبات
بَقدونس

تحضير
اخلطي الزيت وصلصة الصويا والزنجبيل والكاري وعصير الليمون والسكر والخردل والفلفل الأسود المطحون معًا.

يُضاف الفلفل الحار والدجاج ويُغطّى ويُترك في الثلاجة لمدة ساعة أو طوال الليل للحصول على أقصى قدر من النكهة.
سخن المشوى مسبقًا.
ضعي اللحم في سيخ على أربعة أعواد خشبية واشويه لمدة 4-5 دقائق على كل جانب.

قدميها مزينة بالبقدونس.

ويمكن تقديم هذا الطبق مع السلطات المختلفة أبرزها سلطة الطحينه بالخل والتوم .

شهر رمضان كباب باربيكيو طريقة عمل سمسم دجاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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