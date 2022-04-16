إفطار يوم 15 رمضان 2022.. طريقة عمل فتة الشيش طاووق

طريقة عمل فتة الشيش طاووق.. تعد وجبة الإفطار من الوجبات الهامة، ويحل علينا يوم 15 رمضان 2022 ، حيث يسعى الكثير في أن تتضمن الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم لتعويض صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى المذاق الشهي والطيب.

يعتبر الدجاج من الأطعمة التي يحبها الصغير والكبير، ففي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل فتة الشيش طاووق يوم 15 رمضان 2022.

يوم 15 رمضان 2022.. مكونات طريقة عمل فتة الشيش طاووق

كيلو أوراك دجاج مخلية من العظم ومنزوعة الجلد.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت.

كوب بصل مقطع مربعات كبيرة.

كوب فلفل رومي ألوان مقطع مربعات كبيرة.

طريقة عمل فتة الشيش طاووق.. تحضير الأرز:

3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة زبد.

عود قرفة.

2 ورق لورا.

ملعقة صغيرة كركم.

ملح حسب الرغبة.

ماء ساخن لطهي الأرز.

لعمل صوص الزبادي:

2 كوب زبادي

¼ كوب عصير ليمون.

3 فصوص ثوم مفروم.

كوب خبز شامي

طريقة عمل فتة الشيش طاووق.. التحضير:

في وعاء، اخلطي الزبادي مع الكاري والبابريكا والكركم والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم والخل وعصير الليمون والزيت لعمل تتبيلة الشيش طاووق.

قلبي الدجاج في التتبيلة، واتركيه منقوعًا 30 دقيقة، ثم اغرسي أفخاذ الدجاج في أسياخ شوي خشبية، واغرسي بينها مربعات البصل والفلفل الرومي.

رصي أسياخ الشيش طاووق في صينية فرن، ثم اشويها في فرن مُسخن مُسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية من 20 إلى 30 دقيقة.

وفي قدر على نار متوسطة، ضعي الزبد والزيت وعود القرفة وورق الغار، ثم قلبي حتى تفوح الرائحة، بعد ذلك أضيفي الأرز والكركم، وقلبي ثواني، ثم أضيفي الماء الساخن حتى يغطي الأرز، واتركيه حتى يغلي، بعد ذلك غطي القدر، واتركيها على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

لعمل الصوص، اخلطي الزبادي مع عصير الليمون والثوم المفروم، وضعي الخبز المحمص في طبق التقديم، ثم الأرز فوقه، ثم ضعي صوص الزبادي، ووضع أسياخ الشيش طاووق في الأعلى.