الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طبق على سحور رمضان 2022.. طريقة عمل الشكشوكة بالخطوات

طريقة عمل الشكشوكة
طريقة عمل الشكشوكة

تعد وجبة السحور من الوجبات الهامة خلال شهر رمضان، فهي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقدرة على الصيام لأكثر من 14 ساعة يوميًا.

ويحظي طبق البيض باهتمام كبير خلال وجبات السحور في رمضان، ففي السطور التالية نرصد طريقة تحضير طبق "شكشوكة البيض" في خطوات بسيطة لسحور شهي ومحمل بالبروتين.

مكونات طبق شكشوكة البيض:

أربع بيضات مخفوقة.

بصل مفروم.

بقدونس مقطع.

صلصة طماطم.

فص من ثوم مهروس.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة فلفل أسود وملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من القرفة.

طريقة عمل شكشوكة البيض:

تتمثل الخطوة الأولى في وضع زيت الزيتون في مقلاة، ويوضع البصل المفروم في المقلاة ويتم التقليب له جيداً حتى يذبل، وبعد ذلك يضاف الثوم المفروم إلى البصل ويقلب جيداً، وذلك لكي تمتزج كافة المكونات.

يضاف بعد ذلك الطماطم إلى الخليط ويتم التقليب جيداً، مع إضافة الملح والفلفل الأسود ويترك الخليط على النار لفترة قليلة حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها البعض، وبعد ذلك يتم خفق الأربع بيضات جيدا.

يوضع البيض على الخليط ويتم التقليب له جيداً حتى يمتزج مع المكونات، وبعد ذلك يضاف البقدونس ويتم التقليب له جيداً لكي ينضج، ويزين الطبق بالبقدونيس المقطع، وتقدم ساخنة مع الخبز البلدي.

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فوائد مذهلة للبيض في رمضان:

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، ولكن لا يؤثر سلبًا على نسبة الكوليسترول في الدم، فالبيضة الواحدة تحتوي على 212 مجم، أي أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها وهي 300 مجم، وفقًا لما ذكره موقع "healthline" الطبي.

 

أوضح الأطباء أن بيضة واحدة تحتوي على 6 جرامات من المادة ، مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وهي اللبنات الأساسية للبروتين، والتي تساعد في الحفاظ على جسم الإنسان والأعضاء الداخلية.

كما أن تناول بيضة يومية قد يقلل من مخاطر إصابتك بالسكتات الدماغية، ففي دراسة صينية حديثة ، كان الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية واحدة في اليوم أقل عرضة للوفاة بنسبة 30 ٪ تقريبًا من أولئك الذين لم يصابوا بسكتة دماغية 

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وائل لطفي

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