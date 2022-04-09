طبق في سحور رمضان 2022.. طريقة عمل عجة القرنبيط الصحية

تعتبر وجبة سحور رمضان 2022 من الوجبات الهامة التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقدرة على صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا خاصة في الأيام الحارة.

في السطور التالية نقدم سحور رمضان 2022 وطريقة عمل عجة القرنبيط الصحية لسحور شهي به الكثير من المعادن والفيتامينات اللازمة والتي يحتاجها الإنسان إليها.

مكونات طريقة عمل عجة القرنبيط الصحية:

5 حبات بيض متوسطة الحجم.

2 و1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/2 رأس قرنبيط متوسط الحجم، ومقطع.

٤فصوص ثوم مفروم.

1/2 كوب جبنة فيتا مفتتة او قريش.

1/4 كوب أوراق بقدونس.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

رشة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

٢ ملعقة كبيرة دقيق شوفان.

تحضير طريقة عمل عجة القرنبيط الصحية:

أحضر وعاء عميق، واخفق البيض مع 1/4 ملعقة صغيرة من الملح، ويسخن الزيت في مقلاة غير لاصقة على النار، واقلي القرنبيط حتى يصبح ذهبي اللون من 5 إلى 9 دقائق.

تخفف درجة الحرارة، ويتم أضافة الثوم و1/4 ملعقة صغيرة ملح، ثم أضف الفلفل الأسود والكمون، وقلبهم معًا جيدًا مدّة دقيقة.

أضف البيض فوق القرنبيط، واطهوه على النار حتى ينضج من 4 إلى 5 دقائق. علي نار هادئه.

ثغطي العجه حتي تنضج او تدخل الفرن لتكمل تسويتها لمده ١٥ دقيقه.

تنقل العجّة إلى طبق مناسب للتقديم، وزّينها بجبنة الفيتا والبقدونس، وتقدم ساخنة.

فوائد مذهلة للقرنبيط:

يعتبر القرنبيط نباتًا صحيًا للغاية ومصدرًا مهمًا للعناصر الغذائية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهو أمر مفيد للصحة العامة لجسم الإنسان، وفقًا لما ذكره موقع "healthline" الطبي.

كما يحتوي كوب واحد من القرنبيط على 3 جرامات من الألياف ، وهو ما يمثل 10٪ من احتياجاتك اليومية، فالألياف مهمة لأنها تغذي البكتيريا الصحية في أمعائك والتي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، فقد يساعد استهلاك ما يكفي من الألياف في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك.