طبق على سحور رمضان 2022.. طريقة عمل بابا غنوج صحى للجسم

"تسحروا فإن في السحور بركة".. هكذا أوصانا رسولنا الكريم، بضرورة تناول وجبة السحور، فهي من الوجبات الأساسية خلال شهر رمضان، حيث إنها تساعد في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لصيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

وتسعى الكثير من ربات البيوت إلى تحضير كل ما لذ وطاب بوجبة السحور، حيث إنها تجمع بين الطعام الشهي والقيمة الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ففي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل طبق "بابا غنوج" صحي لسحور رمضان 2022.

مكونات طبق البابا غنوج الصحي:

عدد 2 من خضار الباذنجان.

ربع كوب من الطحينة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ثوم مفروم.

معلقة زيت زيتون كبيرة.

بقدونس مفروم للتزيين.

فلفل أحمر مقطع.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير البابا غنوج الصحي:

في البداية يسخن الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 200 درجة مئوية.

يتم صنع ثقوب بالباذنجان بواسطة سكين، ويتم شوي الباذنجان لمدة 45 دقيقة بالفرن حتى تنضج بشكل كامل، وبعد المدة المحددة يقشر الباذنجان ويترك ليبرد تماًما.

ضعي الباذنجان والطحينة والثوم وعصير الليمون في محضرة الطعام ويهرس حتى يصبح ناعماً ومتجانسًا.

يوضع البابا غنوج في طبق التقديم، ويتم توزيع البقدونس والفلفل الأحمر، ويرش زيت الزيتون، يقدم بجانب العيش البلدي أو المحمص.

فوائد الباذنجان على السحور:

أكد خبراء التغذية أن الباذنجان من الخضروات التي تساعد في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بداخله.

كما أوضح الخبراء بموقع "webmd" الطبي، أن الباذنجان يحتوي على كمية لا بأس بها من الألياف التي تسهم في التصدي للإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي خاصة في شهر رمضان.

وأضاف الأطباء، ان الباذنجان يحتوي على كمية من الحديد، الأمر الذي يساعد في التصدي لأمراض فقر الدم وغيرها من الأمراض المناعية.

كما يساعد الباذنجان على تعزيز صحة الدماغ والذاكرة بشكل كبير، الأمر الذي يجعله مفيدا للطلاب خلال أيام الامتحانات.

ووفقًا لما ذكره الخبراء، يحتوي الباذنجان على مواد معززة لصحة القلب والشرايين، مثل الألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة القوية، والبوتاسيوم، التي تلعب دورًا مهمًا في تخفيض مستويات الدهنيات والكوليسترول ومنع انسداد الشرايين والأوعية الدموية.