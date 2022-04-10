الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طبق على سحور 10 رمضان 2022.. طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

طريقة عمل الزبادي
طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

يعتبر الزبادي من الأطباق الرئيسية على مائدة السحور، فهو يساهم في الحماية من خطر الإصابة بالحموضة خلال الصيام، بالإضافة إلى أنه يساعد في هضم الطعام بشكل كبير.

 

سحور 10 رمضان 2022

 

وتسعى الكثير من الأمهات في إعداد الزبادي بالمنزل، ففي السطور التالية نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره بالمنزل بشكل صحي.

 

طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

 

 مكونات الزبادي اللايت:

2 لتر من الحليب الخالي الدسم.

2 كوب من الزبادي الجاهز.

طريقة التحضير :

يغلى الحليب ويترك حتى يبرد تماما، يوضع بعد ذلك في الثلاجة لمدة يوم كامل.

سحور 10 رمضان 2022

 

تزال القشدة التي تتكون على الوجه، ويوضع الحليب على النار مرة أخرى حتى ؛ يصبح دافئاً قليلاً. يرفع من على النار ويضاف إليه الزبادي ويقلب جيداً.

طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

 

يصب في أكواب الزبادي، وترص في صينية وتغطى، ويوضع في فرن دافئ على أن يكون قد سبق إشعاله لمدة 5 دقائق فقط ويطفأ بعدها ثم يترك الزبادي لمدة ليلة كاملة ثم يتم تناوله.

رفع 30 طن مخلفات وإزالة حالتي تعدي في المهد بالمنيا

نائبة: علينا أن نتحلى بروح العاشر من رمضان في مواجهة التحديات

فوائد مذهلة للزبادي:

تشير إحدى الأبحاث التي أجريت موخرًا، إلى أن البروبيوتيك الموجود في الزبادي، قد يساعد في مرض التهاب الأمعاء عن طريق تغيير البكتيريا المعوية وتقليل استجابة الجهاز المناعي التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المرض، حيث توجد بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى سلالات حية من هذه "البكتيريا الجيدة" في العديد من منتجات الزبادي.

 

وأضاف الباحثون وفقًا لما نشرته مجلة "نيتشر" العلمية، أن البروبيوتيك قد يعزز المقاومة والشفاء من العدوى، وفي بحث أُجري على كبار السن، وجد الخبراء أن مدة جميع الأمراض كانت أقل بشكل ملحوظ في المجموعة التي استهلكت بروبيوتيكًا معينًا موجودًا في الحليب المخمر، حيث أبلغوا عن انخفاض محتمل بنسبة 20 ٪ .

طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

 

تعتبر الالتهابات المهبلية  مشكلة شائعة لدى النساء المصابات بداء السكري، ففي دراسة صغيرة، استهلكت سبع نساء مصابات بداء السكري مصابات بالتهاب المهبل الفطري المزمن 6 أونصات من اللبن الزبادي المحلى بالأسبارتام المجمد يوميًا، حيث ساهم في التعامل مع الالتهابات.

 

كما يلعب الزبادي دورًا رئيسيًا في الوقاية من هشاشة العظام وعلاجها، وفقًا لأخر الدراسات الطبية المنشورة بموقع "ويب ميد" الطبي.    

طريقة عمل الزبادي اللايت الزبادي للحروق طريقة عمل الزبادي هشاشة العظام الحموضة 10 رمضان سحور 10 رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

الاختيار 3 الحلقة 9.. حوار «كاشف» بين السيسي وابنته: الصوم والصلاة مش حكر على الإخوان

الاختيار 3 الحلقة 9.. «الغراب» كلمة السر فى أضخم صفقة سلاح إخوانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل