طبق على سحور 10 رمضان 2022.. طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

يعتبر الزبادي من الأطباق الرئيسية على مائدة السحور، فهو يساهم في الحماية من خطر الإصابة بالحموضة خلال الصيام، بالإضافة إلى أنه يساعد في هضم الطعام بشكل كبير.

سحور 10 رمضان 2022

وتسعى الكثير من الأمهات في إعداد الزبادي بالمنزل، ففي السطور التالية نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره بالمنزل بشكل صحي.

طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

مكونات الزبادي اللايت:

2 لتر من الحليب الخالي الدسم.

2 كوب من الزبادي الجاهز.

طريقة التحضير :

يغلى الحليب ويترك حتى يبرد تماما، يوضع بعد ذلك في الثلاجة لمدة يوم كامل.

سحور 10 رمضان 2022

تزال القشدة التي تتكون على الوجه، ويوضع الحليب على النار مرة أخرى حتى ؛ يصبح دافئاً قليلاً. يرفع من على النار ويضاف إليه الزبادي ويقلب جيداً.

طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

يصب في أكواب الزبادي، وترص في صينية وتغطى، ويوضع في فرن دافئ على أن يكون قد سبق إشعاله لمدة 5 دقائق فقط ويطفأ بعدها ثم يترك الزبادي لمدة ليلة كاملة ثم يتم تناوله.

فوائد مذهلة للزبادي:

تشير إحدى الأبحاث التي أجريت موخرًا، إلى أن البروبيوتيك الموجود في الزبادي، قد يساعد في مرض التهاب الأمعاء عن طريق تغيير البكتيريا المعوية وتقليل استجابة الجهاز المناعي التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المرض، حيث توجد بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى سلالات حية من هذه "البكتيريا الجيدة" في العديد من منتجات الزبادي.

وأضاف الباحثون وفقًا لما نشرته مجلة "نيتشر" العلمية، أن البروبيوتيك قد يعزز المقاومة والشفاء من العدوى، وفي بحث أُجري على كبار السن، وجد الخبراء أن مدة جميع الأمراض كانت أقل بشكل ملحوظ في المجموعة التي استهلكت بروبيوتيكًا معينًا موجودًا في الحليب المخمر، حيث أبلغوا عن انخفاض محتمل بنسبة 20 ٪ .

طريقة عمل الزبادي اللايت في المنزل

تعتبر الالتهابات المهبلية مشكلة شائعة لدى النساء المصابات بداء السكري، ففي دراسة صغيرة، استهلكت سبع نساء مصابات بداء السكري مصابات بالتهاب المهبل الفطري المزمن 6 أونصات من اللبن الزبادي المحلى بالأسبارتام المجمد يوميًا، حيث ساهم في التعامل مع الالتهابات.

كما يلعب الزبادي دورًا رئيسيًا في الوقاية من هشاشة العظام وعلاجها، وفقًا لأخر الدراسات الطبية المنشورة بموقع "ويب ميد" الطبي.