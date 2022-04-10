الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 30 طن مخلفات وإزالة حالتي تعدي في المهد بالمنيا

رفع مخلفات بقري المنيا
رفع مخلفات بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتزامن مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقرى التابعة لها وتمكنت من إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما رفعت 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

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قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إن أقسام التنظيم بقرى صفط الخمار وبنى محمد سلطان واصلت جهودها المبذولة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي حيث تم إيقاف وإزالة حالتي تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة أن أقسام البيئة بقرى صفط الخمار وبنى محمد سلطان واصلت أعمال النظافة اليومية وحملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة ورفعت 30 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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المنيا رفع مخلفات وإزالة تعديات بقري المنيا الدكتور عبد الظاهر حسن الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

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