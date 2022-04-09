طبق على سحور رمضان 2022.. طريقة عمل الطعمية البيتي

تُعد وجبة السحور من الوجبات الهامة التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقدرة على صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

تحظى الطعمية بالكثير من التقدير من المصريين، فالبعض يسعى لتحضيرها في المنزل، ففي السطور التالية نقدم طريقة تحضيرها بالمنزل بسهولة على طريقة الشيف عظيمة حمدي.

المكونات:

كرات أخضر مفروم.

ربع كوب بصل أخضر مفروم.

2 معلقة كبيرة ملح وكمون.

2 معلقة كبيرة كزبرة جافة.

كزبرة خضراء.

بقدونس وشبت.

بصلة كبيرة.

ثوم مفروم.

معلقة صغيرة بيكينج باودر.

زيت للقلي.

حبة بصل مفروم

حبة طماطم مكعبات

ملعقه كبيره شطه.

فلفل أسود وبابريكا

زيت للقلي.

سمسم.

طريقة التحضير:

يغسل الفول وينقع في الماء ليلة كاملة حتى يطرى ويتضاعف حجمه، أما الخطوة الثانية يغسل الفول جيدًا ويصفى من الماء ثم نخلط الخضروات مع الفول تخلط المكونات في الكبة تدريجيًا حتى تصبح ناعمة.

قبل التحمير نضع عليها بيضه رشة من الحبهان ورشة كزبرة جافة وقليل من السمسم نبدأ بتشكيل الطعميه ونحمرها في الزيت المغلي.

طريقة حشو الطعمية:

معلقتين زيت زيتون ونشوح البصل والطماطم والبابريكا والشطة حتى تصبح ناعمة ونبدأ بحشو الطعمية، وفي حالة عمل الفلافل المقرمشة نخلط الخليط في الكبه ويكون خشن بعض الشئ ثم نضيف علي الكميه نصف ملعقة من البيكنج بودر.

فوائد صحية للفول المدشوش:

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البقوليات لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب، وقد يكون من المفيد جزئياً استخدام المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الفول وفقًا لما ذكره موقع " the healthy" الطبي.

كما يحتوي الفول على مجموعة واسعة من المواد الكيميائية النباتية المقاومة للسرطان، وتحديداً الايسوفلافون والفيتوستيرول، فوفقاً للجمعية الكيميائية الأمريكية يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

كما يمد الفول الجسم بالألياف القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا مهمًا في التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، حيث أكدت وزارة الصحة الأمريكية أن من 5 إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان في اليوم.

يعتبر الفول غذاء خارق للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، فقد توصلت الأبحاث إلى أن توازن الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات يوفر مصدرًا بطيئًا وثابتًا للجلوكوز بدلاً من الارتفاع المفاجئ الذي يمكن أن يحدث بعد تناول الكربوهيدرات البسيطة.