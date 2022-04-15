الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طبق على سحور رمضان 2022.. طريقة عمل البطاطس البورية بالخطوات

صورة أرشفية
صورة أرشفية

"تسحروا فإن في السحور بركة".. تعد وجبة السحور من الوجبات التي أوصى بها النبي محمد صلي الله عليه وسلم، كما أنها من الوجبات التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقدرة على صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا، خاصة بالأيام المشمسة.

 

ويعتبر طبق البطاطس من الأطباق المفضلة والمحببة لدى الكثيرين، كما أنه من الأطباق التي تساهم في زيادة الشعور بالشبع، حيث تعد البطاطس مصدرًا جيدًا للألياف، والتي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن عن طريق إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، الأمر الذي يجعلها من الأطعمة الجيدة خلال شهر رمضان.

 

ووفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي، فيمكن أن تساعد الألياف في الوقاية من أمراض القلب عن طريق الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم تحت السيطرة، فهي فعالة لمرضى السكري، ففي السطور التالية نقدم طريقة عمل البطاطس البورية بخطوات بسيطة.

 

مكونات البطاطس البورية:

نصف كيلو من البطاطس.

نصف كيلو من الحليب.

معلقتين كبيرة زبدة.

معلقة بودرة ثوم.

معلقة صغيرة باربكيا.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

 

طريقة التحضير:

تتمثل الخطوة الأولى في سلق البطاطس بالماء المملح حتّى تنضج جيداً. 

بعد ذلك نصفّيها من الماء وتهرس جيدًا حتى تصبح ناعمة، ويضاف بعد ذلك الزبدة والحليب، مع الملح والثوم.

 

نقلب جميع المكونات على نار متوسطة حتّى تتجانس المكوّنات، ثم يرفع القدر عن النار، وتقدم ساخنة مع العيش المحمص.

 

طريقة تحضير كروكيت البطاطس: 

تتمثل الخطوة الأولى في سلق البطاطس لمدة عشرون دقيقة، وبعد ذلك تقشر ثم تهرس بواسطة المصفى او الهراسة. 

 

ضيفي الملح والفلفل، وجوزة الطيب والزبدة على البطاطس ونمزجهم جيدا، وبعد ذلك الحليب تدريجيا، حتى نحصل على مزيج ناعم ثم نتركها تبرد حتي يسهل تشكيلها ضعي الزبدة في مقلاة ونقلى البصل.

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يضاف اللحم والتوابل ونحرك حتى ينضج اللحم، بعد ذلك ضعي قليل من الزيت فى اليد ثم نأخذ كرة من البطاطس و نفردها، وبعد ذلك توضع كمية صغيرة من اللحم المفروم فى الوسط، ونشكلها علي شكل كرة .

 

خذي كل كرة ونضعها في البيض، وتقلى فى زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون، وتقدم ساخنة مع الكاتشب أو الطحينة والعيش البلدي أو المحمص.

البطاطس طريقة عمل البطاطس البورية أمراض القلب وجبة السحور سحور رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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