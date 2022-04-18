إفطار 17 رمضان 2022.. طريقة عمل الفراخ المشوية فى البيت

تسعى الكثير من ربات البيوت في إعداد ما لذا وطاب من طعام على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، وذلك من أجل تعويض الطاقة التي نفذت بسبب صيام أكثر من 14 ساعة، لذا يجب أن تتضمن الوجبة الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

تعتبر الفراخ المشوية من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، الصغير قبل الكبير، ففي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات الفراخ المشوية:

دجاجة مخلية من العظم لكن بشكلها الكامل

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

ثمرة طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة ناعمًا

ثمرة فلفل رومي أخضر مفرومة

4 فصوص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة خل أبيض

½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف مطحون

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود

طريقة عمل الفراخ المشوية:

- في صينية كبيرة، ضعي جميع المقادير عدا الدجاج، وقلبيها جيدًا.

- نخلط المكونات جيدا في الخلاط وتصب على الدجاجة، وتبليه بالخليط من الداخل والخارج وبين ثنايا الجلد.

- غطي الوعاء، واتركي الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة، وبعد ذلك سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ــ ضعي الدجاج على شبكة الفرن، واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى واتركيه لمدة 30 دقيقة.

ــ يقدم الدجاج مع الأرز البسمتي والسلطة الخضراء والطحينة.

فوائد الدجاج في رمضان:

أكد الأطباء أن الدجاج يساعد في بناء العضلات، حيث يعتبر الدجاج من أفضل المصادر غير النباتية للبروتين، وهي اللحوم الخالية من الدهون، مما يعني أنها تحتوي على كمية أكبر من البروتينات وكمية أقل من الدهون.

أوضح خبراء التغذية بموقع "thehealthsite" الطبي، أنه تقدم لك 100 جرام من الدجاج المشوي 31 جرامًا من البروتين، مما يجعلها رائعة لأولئك الذين يرغبون في زيادة حجم العضلات وبناءها.

كما يحافظ على صحة العظام، فالدجاج غني بالعديد من المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم ، مما يساعد على الحفاظ على العظام، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عنصر السيلينيوم المعروف بقدرته على تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل .