احتفالات «التنمية الثقافية»: فرقة المولوية بالإسكندرية والتنورة بقبة الغوري

تقام الأربعاء المقبل عددًا من الأنشطة بعدد من مراكز الإبداع التابعة له فى إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التي يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان.

وتقدم فرقة النيل للآلات الشعبية بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة إبداعاتها الموسيقية لجمهور السيدة نفيسة.

وتتبع "النيل للآلات الشعبية" الهيئة العامة لقصور الثقافة وتعد أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي؛ شاركت في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة، فعلى إيقاعات وأنغام التراث المصري تتلألأ الفرقة بنماذج من الأغنيات الفلكلورية المصرية.

وتستمر فرقة "التنورة التراثية" في تقديم عروضها الفنية المتميزة بمركز إبداع "قبة الغوري" بمنطقة الأزهر بمصاحبة الآلات الموسيقية التراثية، جدير بالذكر أن نشاط الفرقة بدأ فى فبراير عام 1988، وشاركت فى العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر، إضافة إلى المهرجانات الدولية الكبرى.

وبمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة يستمر العرض المسرحي (صحينا ياسينا ) تاليف خميس عز العرب اخراج عصام الشويخ، العرض بطولة محمد نصر، نادية الشويخ، حاتم عزت، إبراهيم جمال، حسام سيد، بيبو النعمانى، خالد وليد، ديكور عمر كمال، ملابس إهداء نهى دراج، ألحان حاتم عزت.

أما عن صندوق التنمية الثقافية استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .