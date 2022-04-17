إفطار المطرية.. علامة مميزة لـ«مهرجان رمضاني مصري» (صور)

أجواء رمضانية من الدرجة الأولى محاطة بهالة من الفرحة والبهجة ملأت شوارع المطرية، حيث تجمع الأهالي على مائدة طعام واحدة ليتناولوا وجبة الإفطار وبينهم روابط المحبة والتآخي ليضربوا أعظم مثال في كون رمضان بالفعل في مصر "حاجة تانية".

إفطار المطرية

الألعاب النارية ترسم لوحات فنية في سماء المطرية

هذه العادة الحسنة اعتاد عليها الأهالي في منطقة المطرية بأن ينظموا يوماً يتجمع فيه الرجال والنساء والأطفال على أطول مائدة إفطار في مصر، حيث يبدأ الجميع من وقت مبكر في هذا اليوم بتجهيز الوجبات والمشروبات وافتراش الشوارع ومع رفع أذان مغرب هذا اليوم تتعالى أصوات الفرحة وترسم الألعاب النارية لوحات فنية في السماء كذلك ترتفع البالونات في أيادي الأطفال وأعلام مصر في يد البعض الآخر من الكبار والصغار.

إفطار المطرية

عيد مبكر

هذا اليوم بمثابة يوم عيد لدى أهالي المنطقة وتنتشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فلم يقتصر الأمر على المسلمين فقط بل يشارك أيضاً المسيحيون في هذا المشهد في التحضيرات والتجهيزات وعلى مائدة الإفطار وكذلك يغترف الأطفال من بهجة هذا اليوم ما يكفيهم بالشعور بقدوم العيد مبكراً، كما يلتقط الأهالي الصور التذكارية معاً لتوثيق ذاك اليوم الرائع.

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية

إفطار المطرية