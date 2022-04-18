حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الإثنين 18 أبريل 2022

قدم موقع « yourtango » توقعات الأبراج الفلكية الإثنين 18 أبريل 2022 للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل:

أنت لست شخصًا تنتظر وقتًا طويلاً للحصول على إجابة ، وهذا الأسبوع لن يجلب لك الإجابة التي كنت تحسبها فقط من الناحية المادية.

الثور:

لن يكون هذا هو أسهل الأسابيع بالنسبة لك برج الثور ، لكن الجهد الذي تبذله لجعله جيدًا سيقابل عشرة أضعاف النجاح الفترة القادمة.

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الجوزاء:

قد يكون هذا أسبوعًا مليئًا بالحب والعاطفة لك يا برج الجوزاء، وقد تخجل من التفكير في الأمر، فقد تعاني من بعد المشاكل في العمل.

السرطان:

على الرغم من أنه قد لا يكون أكثر أسبوع رومانسي بالنسبة لك ، إلا أنه من المؤكد أنه سيلعب بطرق إيجابية أخرى في العمل والبيت.

الأسد:

يمكنك التطلع إلى جولة من التصفيق هذا الأسبوع في العمل بسبب الجهد المبذول خاصة في الفترة الأخيرة.

العذراء:

ما سيجعل هذا الأسبوع جيدًا بالنسبة لك هو تميزك في العمل، الذي يساهم في جنى المال والترقيات.

الميزان

من المحتمل أن يحمل هذا اليوم إنفراجه في العمل، بالإضافة إلى بعض التحسنات في علاقتك مع شريك الحياة، فقد تزوال التعثرات.

العقرب

سوف تتفاعل في الغالب مع زملائك، ولكن كن حذرًا عند التعامل معهم، فقد يتسبب البعض منهم في حدوث بعض المشكلات مع مديرك.

برج القوس

لديك صراع على السلطة، لذا كن حذر عند التعامل مع الأخرين، كما أن اليوم جيدًا بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون للسفر.

الجدي:

ستلاحظ أن هذا الأسبوع يأتي بإحساس غريب بالتوازن ؛ وما يجعل ذلك غريبًا جدًا هو تميزك في العمل، الذي يقابل في النهاية بالتقدير من مديرك.

الدلو:

الحب هو ما يدور في ذهنك، من المحتمل أنك ستستمتع بتجربة جديدة مع شخص يقدرك ويحاول منحك الحب.

الحوت:

على الرغم من أن هذا الأسبوع قد لا يجلب لك الحظ والنجاح، ولكن قد تتحصل على أجازة سعيدة تساعد في إمدادك بالطاقة اللازمة والحيوية.