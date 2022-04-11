حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الإثنين 11 أبريل 2022

قدم موقع «Hindustan times» توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 11 أبريل للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

من المحتمل أن يأتيك الثراء من أكثر من مصدر، من المحتمل أن يعمل خط جديد من العلاج لمرض قديم، فمن المتوقع أن يكون هناك يوم خالٍ من الأحداث على جبهة العمل.

برج الثور

قد يتم طلب إرشادك في شيء مهم في العمل، التدريبات المنتظمة وتناول الطعام بشكل صحيح هو شعارك للحفاظ على لياقتك.

برج الجوزاء

تبدو الأمور مشجعة على الصعيد المهني، يمكنك أن تبدأ شيئًا في مجال اللياقة البدنية، قد يتم التخطيط لمكان مشترك للقاء الأسرة.

برج السرطان

سوف تتخذ خطوات إيجابية للحفاظ على لياقتك وصحتك، كما يظهر مشروع تجاري كل علامات النجاح، اتخذ خطوات للحد من التبذير في الإنفاق.

برج الأسد

يمكن أن يتسبب حبك لطعام الشارع في إحداث فوضى في نظامك، على صعيد العمل، من المحتمل أن تتجاوز توقعاتك المديرين.

برج العذراء

من المقرر أن تتحسن صحة أولئك المرضى، لا تدع أزمة نقدية بسيطة تفسد خططك، قد تجد نفسك عند الطرف المتلقي في شجار عائلي.

برج الميزان

لن تشكل الموازنة بين العمل والجبهة الاجتماعية مشكلة كبيرة، حيث يمكنك قطع الزوايا فقط لتقوية وضعك المالي.

برج العقرب

سيكون التصرف بناءً على اقتراحات الآخرين مفيدًا في العمل، ستشعر باللياقة والقوة بما يكفي لمواجهة العالم، سيكون الحفاظ على المال أمرًا مهمًا في هذه المرحلة.

برج القوس

لا يمكن استبعاد التباهي بالأصدقاء بالنسبة للبعض، قد لا تكون في حالة مزاجية للعمل اليوم، من المحتمل أن تختار بعض الخيارات الجيدة على صعيد الصحة.

برج الجدي

من المرجح أن تكتمل الأعمال الورقية للحصول على قرض، سوف تواجه بسهولة شخصًا يعارض أفكارك في العمل.

برج الدلو

قد يكون للمنافسة والتنافس في مكان العمل أثره، ستحافظ على صحتك عندما تصبح أكثر ميلًا إلى أخذ اللياقة البدنية على محمل الجد.

برج الحوت

من المحتمل أن يكون شخص ما جيدًا معك في العمل ويقضي يومك، قد تقدم بعض الخيارات الجيدة نفسها لأولئك الذين يسعون للقبول في العمل.