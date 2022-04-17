حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 17 أبريل 2022

قدم موقع « yourtango » توقعات الأبراج الفلكية الأحد 17 أبريل 2022 للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل:

احتفظ ببعض الأشياء لنفسك، ليس من المفترض أن تعيش الحياة مثل كتاب مفتوح، فهناك أوقات يجب أن تكون فيها أقل ضعفًا، واليوم واحد منها.

الثور:

كن ذكيا حان الوقت لمراجعة حياتك الاجتماعية ومعرفة من تريد أن تبدأ في التسكع معه أكثر ومن قد تحتاج إلى الانخراط بشكل أقل.

الجوزاء:

حان الوقت لتغيير الأمور، فمن الجيد دائمًا تحديث أنشطتك لإبقاء الأشياء في الحياة ممتعة، جرب شيئًا جديدًا أو ابدأ مشروعًا مختلفًا فقط لتجعل عالمك أكثر إثارة دون المبالغة فيه.

سرطان:

يوم جيد بالنسبة لمواليد برج السرطان، فمن المحتمل ان تواجه الكثير من التوفيق في عملك، أو دراستك.

الأسد:

لديك الكثير من الأشياء الشيقة عن أحبائك والتي تُركت لتكتشفها، فهل لديك الوقت لبدء البحث في تاريخ عائلتك، قم بدعوة أفراد العائلة لإرسال قصص عنك وعن الآخرين.

العذراء:

كن منفتحًا ومعبرًا، وإذا كنت بحاجة إلى الكتابة، فاكتب قصيدة أو أرسل إلى صديق بطاقة جميلة، فمن الجيد دائمًا أن تسمع أشياء إيجابية، ولديك الكثير من الكلمات الرائعة لتقولها والتي تأتي من قلبك.

الميزان:

حان الوقت للذهاب للتسوق، هذا هو الوقت الذي يمكنك فيه الخروج والبحث عن عنصر التوقيع الذي يجعل حياتك كاملة.

العقرب:

حان الوقت لتحديد الأهداف والتفكير في المستقبل، يمكنك أن تسأل نفسك عمن تود أن تكون وإجراء تغييرات مهمة، من الجيد إنشاء قائمة قراءة أو التسوق لشراء عطر جديد.

القوس:

إنها فترة طويلة جدًا لأولئك الذين لا يستطيعون الشعور بالحيوية، بل يتعلق باحتياجاتهم الخاصة للبقاء على ما هم عليه وعدم التغيير.

الجدي:

أكثر الأيام حظًا في هذا الأسبوع لمواليد برج الجدي، فمن المحتمل أن يعيش مولود الجدي حالة من النجاح.

الدلو:

هل تبحث عن وظيفة جديدة، حان البدء في التقديم والاستفسار؛ حيث تفتح لك أبواب الفرص، فقد تتعثر في فرصة لا يعرفها الآخرون حتى الآن.

الحوت:

هذا هو الوقت المناسب لك لتوسيع آفاقك بينما تغذي عقلك بالكتب الجيدة والبودكاست الرائع والعروض التعليمية الرائعة.