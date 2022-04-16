حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 16 أبريل 2022

قدم موقع « yourtango » توقعات الأبراج الفلكية السبت 16 أبريل 2022 للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

توقعات الأبراج الفلكية السبت 16 أبريل 2022.. الحمل:

قد لا تتردد في فعل الأشياء التي تم حظرها ، من السعي وراء أحلامك للوصول إلى هدف جديد ، فأنت جاهز للتغيير. مع وجود علاقات جديدة في الأفق والماضي خلفك .

توقعات الأبراج الفلكية السبت 16 أبريل 2022.. الثور:

من الصعب إجراء تغييرات إذا كنت تنظر باستمرار إلى ما كان يمكنك فعله أو ما كان يجب عليك فعله بشكل مختلف، ركز على اللحظة ولا تقلق بشأن ما لا يمكنك تغييره.

توقعات الأبراج الفلكية السبت 16 أبريل 2022.. الجوزاء:

هذا الأسبوع هو وقت رائع لقضاء إجازة والسماح لشخص ما بمشاهدة حيوانك الأليف أو الاشتراك في هواية ممتعة لمقابلة أشخاص جدد.

توقعات الأبراج الفلكية السبت 16 أبريل 2022.. السرطان:

إذا كانت العلاقة سامة حقًا، فقرر هذا الأسبوع كيف ستتعامل مع الموقف، ربما حان الوقت لمقابلة أشخاص جدد واكتشاف دائرة اجتماعية من شأنها رفعك بطريقة إيجابية.

الأسد:

بدلاً من قضاء وقت فراغك في تصفح النظام الأساسي الاجتماعي المفضل لديك، اخرج لتعيش أفضل حياتك.

العذراء:

يمكن أن يساعدك المستشار النفسي على الدخول في عظمتك والعثور على السعادة الحقيقية.، كما أن حياتك العملية جيدة.

الميزان:

قد يسلط شخص ما في حياتك اليوم بعض الضوء على حقيقة فاتتك، وقد تكون هذه هي مكالمة الاستيقاظ التي تحتاجها، لا تستبعد الكلمات القاسية لأنها تؤذي أو تدين.

العقرب:

قد يظهر سر في العراء ، وقد تكتشف شيئًا عن شريك يجبرك على قول ما يدور في ذهنك، وقد يعيق هذا الاكتشاف مشاعرك الرومانسية وقد يتسبب في حدوث انفصال نتيجة لذلك.

القوس:

يأتي رأيك بقوة ، وقد يعتقد شخص ما أنك تحاول المجادلة معهم، لذلك قد يكون يومًا جيدًا كبح ما تشاركه والانتظار حتى زوال السلبية.

الجدي:

إن شغفك بما تفعله يتجلى بقوة، ما تحبه يكشف عن التزاماتك ويضعك في موضع تنافسي مع زملائك في العمل، لذا كن حذرًا.

الدلو:

يأتي وقت تحتاج فيه إلى إخبار شخص ما بما تريده بالضبط، لا تساوم أو تتظاهر بأن شيئًا ما ليس مهمًا بالنسبة لك عندما يكون كذلك، كن صادقا؛ سيوفر عليك الكثير من الحزن والوقت.

الحوت:

ترغب في أكثر مما لديك والمخاطرة التي تخوضها تتصرف بشكل اندفاعي، لذا بدلاً من محاولة الحصول على كل شيء في وقت واحد، تابع أهدافك قليلاً كل يوم.