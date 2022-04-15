الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«مكة محمد».. «الدستور» تكشف خدعة «طبيبة الأسنان المزيفة» للنصب على الشباب

الفتاه الوهمية
الفتاه الوهمية

حالة من الجدل شهدها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ظهور حساب يحمل اسم فتاة تدعى "مكة محمد"، والتواصل مع العديد من الأشخاص على أنها طبيبة أسنان، إلا أنه من خلال البحث تبين أن البروفايل وهمي والصور الموجودة عليه مزيفة.    

 

وتبين لـ«الدستور» من خلال البحث، أن الصور التي تظهر فيها الفتاة، صممت لغرض "النصب"، وذلك حتى تتمكن من تنفيذ خططها والاحتيال على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن ينكشف أمرها. 

 

وأمكن من خلال البحث، التوصل إلى أن الفتاة المذكورة، تسرق صور فتيات أخرى، وتستخدم  تطبيقات للتعديل على الصور، حتى الوصول إلى الشكل الذي ظهرت به للمتابعين، إلى جانب إنشاء حسابات وهمية بأسماء أشخاص من المقربين منها؛ للتعليق على صورها، حتى يثق بها رواد “فيسبوك”. 

وتتحدث الفتاة  - بحسب ما توصل إليه البحث - إلى الشباب مستغلة انجذابهم إلى الصور التي تظهر فيها، بغرض الحصول على هدايا "أونلاين"، ووعدهم بالخروج معًا في لقاء غرامي، دون تنفيذ، كما  تبين أنها توصلها من خلال الرسائل النصية فقط.

ولجأت الفتاة المزيفة، إلى صناعة الوجوه الوهمية بتقنية "الجينوم"، حيث تعتبر أن المعلومات الجينية يجب أن تعامل الآن على أنها معلومات شخصية، مع التحذير من أنه من الممكن بناء وجه من البيانات الجينية المحدودة التي ينشرها الأفراد حالياً على الإنترنت، وإذا كان بالإمكان إجراء توقعات لشكل الوجه من الجينوم، يمكن عندئذ مطابقة مظهر شخص ما مع صوره على الإنترنت، قد يعني هذا أن تسلسل جينوم الفرد وجميع عيوبه سيتم ربطها بهويته علناً، ويمكن أن تعمل هذه التقنية في كلا الاتجاهين.

 

 كما يمكن استخدام الجينوم لبناء صورة الوجوه، كذلك ستكون ملامح الوجه قادرة على الكشف عن الأمراض الوراثية ويقدر أن 30-40٪ من الأمراض الوراثية تسبب تغيرات في شكل الوجه أو الجمجمة، مما يسمح في بعض الحالات لأطباء ذوي خبرة بتشخيص الحالة بمجرد النظر إلى وجه المريض.

بجانب «فايس تو جين» التطبيق المعد للهواتف الذكية، وتم شراؤه من قبل فيسبوك لتطوير خاصية (الإشارة في الصور) لتحديد الأشخاص في الصور التي تم رفعها على موقع التواصل الاجتماعي، والذي ساعد الأطباء بالتقاط صورة للمريض ورفعها إلى الإنترنت، إلى جانب طول المريض والوزن والبيانات السريرية، والسماح لخوارزمية الشركة بإنتاج قائمة بالأمراض المحتملة من قاعدة بياناتها على الإنترنت. يمكن للتطبيق الوصول إلى معلومات 10000 مرض، تنجح خاصية تحديد الوجوه في تشخيص 2،500 مرض منها حتى الآن، كل تشخيص يأتي مع نسبة لصحته، كما يوضح أي طفرات جينية معروفة قد تكون مسببة للمرض، والتي يمكن أن تساعد في تحليل حالة المريض. يُقدّر “ديكل جيلبمان” الرئيس التنفيذي للشركة أن التطبيق يستخدمه الأطباء والباحثون في 130 دولة، حيث يتم تخزين بيانات المرضى بشكل آمن مجهول الهوية ومشفر، كل هذا من خلف صورة واحدة تم إلتقاطها من خلال التطبيق.

كما تُظهر الصورة الأخيرة للفتاة، أن عمليات التعديل جرت باستخدام برنامج "فوتوشوب"، والذي تم من خلاله تغيير ملامح الوجه، وتعديل شكل الملابس، حتى لا يتمكن أحد من التوصل إلى أصل الصورة في حالة البحث عنها؛ لأنها تظهر مماثلة للصور الأصلية، من الصعب كشف أنها مزيفة.

 

 

الفتاة الوهمية الوجوه الوهمية الجينيوم فيسبوك التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

نشرة «أخبار الظهيرة».. لا زيادة في تعريفة الركوب واعتقال مئات المصلين من الأقصى

أمير عيد يرد على اتهامات سرقته لحن «سيد مكاوى»: الشركة المنتجة بتملك حقوقه

غرق طفلة في «رشاح» بالقليوبية.. وتكثيف الجهود لانتشال الجثمان

ريهام حجاج لـ«الدستور»: المنافسة صعبة و«الاختيار» يزيد من جرعة الوطنية

مواطن يقتل زوجته بطريقة وحشية في الفيوم.. والسبب صادم

روسيا تحذر من انضمام فنلندا إلى «ناتو»: ستكون له عواقب على أمن أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأقصى؟

إسرائيل: نعمل على تهدئة الخواطر فى الأقصى.. وجاهزون لكل السيناريوهات

«الصفدى» و«الشيخ» يؤكدان ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأقصى