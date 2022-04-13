نشرة أخبار الحوادث| ضبط 4500 كيلو بانجو.. وطعن طالب بسبب فتاة في دار السلام

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، التي وقعت خلال الساعات الماضية:

ضبط 4500 كيلو بانجو في القنطرة

شن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن، الأمن الوطني، الأمن العام» وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، باستهداف منطقة الظهير الصحراوى لمنطقة "وادي شعير" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية.

https://www.dostor.org/4057265

حبس المتهم بطعن طالب بسبب فتاة في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بطعن طالب بسلاح أبيض في مشاجرة حول فتاة.

https://www.dostor.org/4056935

الإعدام لعامل قتل شخصا وأشعل النار في جثته بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق عامل إلى مفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل شخص وإشعال النيران بجسده بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

https://www.dostor.org/4057213

«متغيب منذ أسبوع».. العثور على جثة شخص مشنوقا في الدقهلية

عثر عدد من أهالى قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية على جثة شخص مشنوقا داخل منزل تحت الإنشاء بالقرية

https://www.dostor.org/4057102

حبس متهم بالنصب على المواطنين في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في منطقة المقطم.

https://www.dostor.org/4057233

حبس شاب قتل ابن خاله خلال فض مشاجرة مع شقيقه بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل آخر نتيجة تدخل الأخير لفض مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقه بمدينة 6 أكتوبر.