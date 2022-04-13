«متغيب منذ أسبوع».. العثور على جثة شخص مشنوقا في الدقهلية

عثر عدد من أهالى قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية على جثة شخص مشنوقا داخل منزل تحت الإنشاء بالقرية.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية بساط كريم الدين التابعة للمركز بالعثور على جثة شخص مشنوق داخل منزل تحت الإنشاء بالقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مبلغ بتغيبه منذ عدة أيام و يدعي العربي محمد عبدالله شاهين 43 سنة، مقيم بقرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط مشنوقا داخل منزل تحت الإنشاء بالدقهلية.

وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط تبين أن أسرته حررت محضرا بتغيبه منذ أسبوع بمركز شرطة الزرقا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شربين العام على ذمة تصرفات النيابة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى كلفت المباحث تحرياتها حول الواقعة وبيان سبب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.