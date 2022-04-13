حبس متهم بالنصب على المواطنين في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في منطقة المقطم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بحوزته 3 كارنيهات منسوب صدروهم لجهات حكومية وخاصة "اثنين منهم باسم المتهم والثالث باسم أحد الأشخاص وجميعهم مثبت عليهم صورته مزورين".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة، كما أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية باسمه مزورين.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدها، واتخذت الإجراءات القانونية.