الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 9.. بسام يخبر زكريا يونس بموافقته على العمل معه بهذا الشرط

«الاختيار 3»
«الاختيار 3»

تقابل ضابط الأمن الوطني العقيد زكريا يونس مع مصدر بسام، وأخبره الأخير أنه فكر في كلامه، ولكنه طلب منه حماية أهله حال العمل معه، ورد عليه الأول أنه يخاف على أهل مصادره مثل أهله تماما، ليطالبه بسام أنه حال حدوث مكروه له يخبر أهله أن نجلهم كان بطلا، ضمن أحداث الحلقة 9 في مسلسل الاختيار 3.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

 

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

 

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3 أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

 

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3 الحلقة 9.. ظهور مميز لمايان السيد في دور آية السيسي

الاختيار 3 الحلقة 9.. حوار بين السيسي وابنته: الصوم والصلاة مش حكر على الإخوان

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2022 وجدول إجازات رمضان

كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى في الإعلان العاشر بالرقم القومى 2022

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

30 يونيو 2013 عرض مسلسل الاختيار 3 يونيو 2013 مسلسل الاختيار 3 عرض مسلسل الاختيار ضابط الأمن الوطني مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

الاختيار 3 الحلقة 9.. حوار «كاشف» بين السيسي وابنته: الصوم والصلاة مش حكر على الإخوان

الاختيار 3 الحلقة 9.. «الغراب» كلمة السر فى أضخم صفقة سلاح إخوانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل