الاختيار 3 الحلقة 9.. حوار «كاشف» بين السيسي وابنته: الصوم والصلاة مش حكر على الإخوان

تفاعل واسع حظيت به الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 حوارا بين عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك وابنته “آية”.

وتحدثت ابنة السيسي في مشهد عائلي معه عن الإشاعات التي تروجها الجماعة الإرهابية عن انتماء وزير الدفاع للإخوان لأنه شخص متدين، ورد عليها بأن هذه الأقوال ترددها قياداتهم فقط لكن الشخص المسلم المتدين الذي يحافظ على صلاته وقيامه لا يشترط انتمائه للإخوان.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

قالت له مايان السيد والتي تقوم بدور ابنته: "بعض زمايلي بعدوا عني بيقولوا إن حضرتك إخوان».

ليرد عليها ياسر جلال الذي يجسد دور الرئيس، قائلا: «اللي إحنا شايفينه غلط مكن يكون غيرنا شايفه غلط هي الصلاة والصوم بقت حكر بس على الإخوان الإشاعات دي بيطلعها الإخوان بس لازم يطلعوا نفسهم هما المتدينين". دي فكرة بيروجها الإخوان لكن الصوم و الصلاة مش حكر على الإخوان».

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.