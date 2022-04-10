الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 والدبلومات الفنية الترم الثاني

امتحانات
امتحانات

ننشر موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 والدبلومات الفنية الترم الثاني حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تعقد الامتحانات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، بداية من يوم ٧ مايو، وفق الخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 والدبلومات الفنية الترم الثاني

 تعقد امتحانات الثانوية العامة في 11 يونيو، والفنية يوم 21 مايو.

ومع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام 2022، يبحث طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي العام، الشعبتين العلمية والأدبية، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وستعقد الوزارة، امتحان تجريبي إلكتروني فى مادة أو مادتين للصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الأسبوع المقبل لتجريب منصة الامتحان الجديدة، واستعدادا لامتحان نهاية العام الدراسي، الأسبوع المقبل

ووفقا للخريطة الزمنية، جاءت امتحانات صفوف النقل، كما حددتها وزارة التربية والتعليم، ستبدأ في شهر مايو القادم لجميع صفوف النقل، الابتدائي والاعدادي والثانوي وكذلك للشهادة الإعدادية.

ومن المقرر أن يتم إعلان جداول امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال ساعات، ليستعد الطلاب له خلال الأيام المقبله.

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كما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي العام، خلال الأيام المقبلة، وسيتم اتخاذ فيها كافة الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد، على ان تعقد سيكون في الفترة من 7 مايو إلى أول يونيو.

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وينتظر الطلبة والطالبات، إعلان الوزارة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 بالفصل الدراسي الثاني للشعبتين العلمية والأدبية، خلال أيام المقبلة، لإعلام الطلاب بهم والاستعداد الجيد للامتحانات.

التعليم الفنى العام الدراسي أيام الامتحانات وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا إجازة عيد الفطر عيد الفطر المبارك

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وائل لطفي

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