الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

راعي الكنيسة العذراء بنبروه يوزع وجبات على الصائمين (صور)

توزيع وجبات
توزيع وجبات

قام القمص يوأنس راعى كنيسة العذراء مريم بنبروه، والقس صليب بالتنسيق مع المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه، والدكتور عماد ميلاد نائب رئيس المدينة، بتوزيع وجبات إفطار صائم على سائقي المركبات على طريق نبروه.

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حيث قام أعضاء كنيسة العذراء مريم بالوقوف على الطريق وقت آذان المغرب لتوزيع زجاجات المياه ووجبات الإفطار على سائقى المركبات من المسافرين مؤكدين على ان المسلمين والمسيحين يعيشون متحابين ومسالمين على أرض الكنانة.

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وأوضح القمص يؤانس راعى كنيسة العذراء مريم، أنهم يشاركون المسلمين فرحتهم بشهر رمضان الكريم، مؤكدًا على أن المسلمين والمسيحيين أثبتوا للعالم أنهم يعيشون في جو من التآخي في كافة المناسبات الدينية، وتحت مظلة وطن واحد.

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ومن جانبه تقدم المهندس محمد البسيونى رئيس مركز ومدينة نبروة بخالص شكره وتقديره لراعي كنيسة العذراء بنبروه على ما أظهره من روح التكاتف والترابط والمحبة مؤكدا على أن جميع المصريين اخوه ولا تفرقه سواء مسلم او مسيحي داخل هذا الوطن الآمن.

القمص راعي كنيسة العذراء مريم كنيسة العذراء مريم بنبروه

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