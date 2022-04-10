الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يعفي مدير الإذاعة والتليفزيون السوداني

البرهان
البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء لقمان أحمد محمد من منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن البرهان قرر تكليف إبراهيم البزعي مديرًا للهيئة.

وكان أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن الحوار هو المخرج من الأزمة الراهنة، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجاد للوصول إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

ورحب البرهان، خلال اجتماعه، مع وفد "الجبهة الثورية" بقيادة الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة عضو مجلس السيادة السوداني، بالمبادرة الوطنية التي اقترحتها الجبهة الثورية القائمة على أساس الحوار والشراكة.

 وأكد أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية لتضم كل المكونات والقوى السياسية بخلاف "المؤتمر الوطني" للوصول لتوافق تام أساسه الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة بالسودان، لافتًا إلى ضرورة الإسراع في استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وقال أسامة سعيد عضو المجلس الرئاسي بالجبهة الثورية الناطق الرسمي باسمها، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش مقترح قيادات الجبهة الثورية للأزمة  السياسية الراهنة من واقع مسئوليتها الوطنية عبر مبادرة وطنية لإدارة حوار شامل والاعتراف بالشراكة بين المكون العسكري وكل المكونات السياسية لإدارة الفترة الانتقالية.

وأضاف أن الاجتماع أكد ضرورة التوافق حول اختيار حكومة واختيار رئيس وزراء ومناقشة قضايا الحكم والدستور والانتخابات، مشيرًا إلى أن قيادات الجبهة بصدد تنظيم لقاءات مع  الفرقاء السياسيين خلال الأيام القادمة.

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وائل لطفي

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