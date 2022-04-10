الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الاختيار 3» الحلقة 9| ضابطا الأمن الوطني والمخابرات يعزيان العقيد مصطفى خليفة

«الاختيار 3» الحلقة
«الاختيار 3» الحلقة 9

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل (الاختيار 3) أحداثًا مثيرة حيث تقابل العقيد زكريا يونس ضابط الأمن الوطني والعقيد مروان ضابط المخابرات العامة مع العقيد مصطفى ضابط المخابرات الحربية في مكانهم المعتاد بالقلعة لمواساته في وفاة زوجته، حيث قدموا له التعازي وأبدى مصطفى خليفة (أحمد السقا) عن بالغ حزنه.

وقام يونس ومروان بتقديم الدعم النفسي لمصطفى عقب وفاة زوجته، طالبين منه الجلد والصبر.

يوثّق «الاختيار 3» بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية سدة الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية 2012، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

«الاختيار 3» بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.

الاختيار 3 الحلقة التاسعة ضابط المخابرات عرض مسلسل الاختيار 3 ON دراما المخابرات الحربية مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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