الاختيار 3 الحلقة 9| الضابط زكريا يكشف تكوين خلايا إرهابية إخوانية

شهدت بداية الحلقة التاسعة من مسلسل «الاختيار 3»، ظهور الإرهابي الذي اتفق مع زكريا ضابط الأمن الوطني (كريم عبد العزيز)، وأعطاه جهاز تسجيل على هيئة قلم، إذ تحصل على معلومات بالغة الخطورة، حيث تنوي الجماعة استقطاب شباب من سيناء ومحافظات شرق القاهرة كـ«السويس والإسماعيلية»، وتدريبهم على حمل السلاح.

وتبين للضابط زكريا، أن الخلايا التي يشكلها قيادات جماعة الإخوان ليست مُشكّلة لتنفيذ عملية واحدة وتنقضي، وأن الغرض الحقيقي من ضم الشباب هو تجهيزها تحت الطلب لحماية الإخوان وبقاء نظامهم، وهو ما يؤكد تهديد المعزول محمد مرسي للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري، بحضور اللواء عبدالفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات الحربية آنذاك وعضو المجلس العسكري.

الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض المسلسل يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.