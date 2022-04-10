الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 9.. ظهور مميز لمايان السيد في دور آية السيسي

الاختيار 3
الاختيار 3

ظهرت الفنانة مايان السيد، وهي تجسد ابنة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي "آية"، ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار"، الذي يعرض عبر قناة "أون" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وعبر منصة واتش ات الرقمية.

وجسدت الفنانة مايان السيد شخصية "آية"، ليكون هو الظهور الأول والحديث عن ابنة السيسي ضمن أحداث عمل فني.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

 

وتكشف الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 عن تفاصيل خطة الجماعة الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن القناة، وأوضح ضابط الأمن الوطني زكريا يونس أن معظم الخلايا الإرهابية التي خرجت من السجون بعفو من المعزول مرسي هي الذراع الرئيسي لتنفيذ مخطط الجماعة. 

ويتناول الجزء الثالث من الاختيار فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والمخططات التي دبرتها ضد مؤسسات الدولة المصرية بما فيها الجيش والشرطة والقضاء، حيث سعت الجماعة إلى إحلال عدد من القضاة التابعين لها في المناصب، القيادية.

قنوات عرض مسلسل الاختيار3

وقررت القناة العارضة، أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًِا، والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضًا.

«الاختيار 3» الحلقة 9| ضابطا الأمن الوطني والمخابرات يعزيان العقيد مصطفى خليفة

الاختيار 3 الحلقة 9| الضابط زكريا يكشف تكوين خلايا إرهابية إخوانية

يشارك في ملحمة "الاختيار 3"، عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الفنانة مايان السيد ابنة الفريق أول عبد الفتاح السيسي نجلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسلسل الاختيار3 الاختيار3 قنوات عرض مسلسل الاختيار3 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 الاختيار 3 الحلقة 9

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

الاختيار 3 الحلقة 9.. حوار «كاشف» بين السيسي وابنته: الصوم والصلاة مش حكر على الإخوان

الاختيار 3 الحلقة 9.. «الغراب» كلمة السر فى أضخم صفقة سلاح إخوانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل