كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى في الإعلان العاشر بالرقم القومى 2022… هى أحد آليات الدولة التى اتخذتها لمواجهة أزمة السكن للشباب لتسهيل الزواج والتيسير عليهم بالحصول على شقة مناسبة تصلح لهم مع بداية حياتهم ويتم طرح شقق الاسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة كمدينة بدر وأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان ومدينة العبور .

كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى في الإعلان العاشر بالرقم القومى 2022

يمكن للمتقدم الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى في الإعلان العاشر بالرقم القومى من خلال الدخول على الرابط التالى https://www.shmff.gov.eg/wps/portal/MFF/Home/!ut/p/z1/jZBNC4JAEIZ_jVdnzA-WbksHKwwh8aO9xBqbGrqKbu7fT-gkmDm3GZ7nHWaAQQZM8rEquKpayeupvzHv7lHiHYljBSRBgjS2r1ZyCmz0PUjnQHiJXKRWGEU7x0f_YAPb4uOPorjNXwHYenwKbL5i4YJ_GWdgRd3m33dRmdukANaLp-hFb777aVwq1Q17Aw3UWpui1lxxKYUezEfbGLjkle2gIFvAoWviOMOXW48B_QDYhwi3/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/

الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعى والتمويل والاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بك وادخال الرقم القومى الخاص بك والرقم السرى الذى تقوم بالحصول علية عند الدخول الى منصة الإسكان الاجتماعى .

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعى 2022

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

ألا يقل سن المُتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

عدم سبق الاستفادة للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر).

عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله المحددة من قِبل مجلس إدارة الصندوق.

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد.

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أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المتقدم عليها أو مقيم بها أو يعمل بها أو بالمدن التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

استعمال وحدات الإسكان الاجتماعي للسكن و يحظر التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.