الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2022 وجدول إجازات رمضان

موعد إجازة عيد تحرير
موعد إجازة عيد تحرير سيناء

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2022 وجدول الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان، حيث ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء، وموعد إجازة شم النسيم.


موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2022


وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواعيد الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، ومنها أعياد تحرير سيناء وشم النسيم، بالتزامن مع زيادة معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عنها.

txt

إجازات شهر أبريل 2022.. أعياد ومناسبات سعيد

 

موعد الاحتفال بيوم عيد تحرير سيناء

 

فى السياق، أعلنت الحكومة المصرية، منح جميع العاملين في الدولة والقطاع العام والخاص، إجازة رسمية احتفالا بعيد شم النسيم يوم 24 إبريل، وعيد تحرير سيناء فى 25 إبريل الجارى، فيما بلغ عدد أيام الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 10 أيام، منها أيام الجمعة والسبت.

 

موعد إجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم

 

كما قرر مجلس الوزراء، ترحيل إجازة شم النسيم يوم 24 إبريل، وعيد تحرير سيناء والتى تأتى يوم 25 إبريل، إلى الخميس 28 إبريل، وفقاً لقرارات سابقة إلى نهاية الأسبوع أى يوم الخميس، لإتاحة الفرصة للاستمتاع بيومى إجازة وهما الخميس والجمعة.

فى النهاية، ينتظر ملايين المصريين، قدوم إجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم، للاحتفال بهما مع أسرهم، فى أجواء رمضانية محببة للجميع.

عيد تحرير سيناء موعد اجازة عيد تحرير سيناء موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2022 اجازة عيد تحرير سيناء 2022 عيد تحرير سيناء 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

الاختيار 3 الحلقة 9.. حوار «كاشف» بين السيسي وابنته: الصوم والصلاة مش حكر على الإخوان

الاختيار 3 الحلقة 9.. «الغراب» كلمة السر فى أضخم صفقة سلاح إخوانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل