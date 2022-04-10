موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2022 وجدول إجازات رمضان

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2022 وجدول الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان، حيث ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء، وموعد إجازة شم النسيم.



موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2022



وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواعيد الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، ومنها أعياد تحرير سيناء وشم النسيم، بالتزامن مع زيادة معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عنها.

موعد الاحتفال بيوم عيد تحرير سيناء

فى السياق، أعلنت الحكومة المصرية، منح جميع العاملين في الدولة والقطاع العام والخاص، إجازة رسمية احتفالا بعيد شم النسيم يوم 24 إبريل، وعيد تحرير سيناء فى 25 إبريل الجارى، فيما بلغ عدد أيام الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 10 أيام، منها أيام الجمعة والسبت.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم

كما قرر مجلس الوزراء، ترحيل إجازة شم النسيم يوم 24 إبريل، وعيد تحرير سيناء والتى تأتى يوم 25 إبريل، إلى الخميس 28 إبريل، وفقاً لقرارات سابقة إلى نهاية الأسبوع أى يوم الخميس، لإتاحة الفرصة للاستمتاع بيومى إجازة وهما الخميس والجمعة.

فى النهاية، ينتظر ملايين المصريين، قدوم إجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم، للاحتفال بهما مع أسرهم، فى أجواء رمضانية محببة للجميع.