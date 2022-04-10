الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجازات شهر أبريل 2022.. أعياد ومناسبات سعيد

إجازات
إجازات

تتجه مؤشرات البحث على جوجل للكثير من المواطنين عن إجازات شهر أبريل 2022 من أجل معرفة الإجازات الرسمية والأسبوعية خاصة عيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم وعيد العمال.

إجازات شهر أبريل 2022

ووفق الحسابات فإن إجازات شهر أبريل 2022 هي يومي 25 و26 أبريل إلى جانب العطلات الرسمية الجمعة والسبت من كل أسبوع في القطاع الحكومي مع اجازة عيد تحرير سيناء 25 أبريل وعيد شم النسيم 26 أبريل ودائما ما يتم ترحيل الإجازات إلى يوم الخميس من كل أسبوع لتنضم إلى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع طبقا لقرارات الحكومة في هذا الشأن

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وفيما يلي إجازات شهر أبريل 2022 الرسمية ومواعيد ها وتشمل السبت 2 أبريل، والجمعة 8 أبريل والسبت 9 أبريل والجمعة 15 أبريل والسبت 16 أبريل، والجمعة 22 أبريل والسبت 23 أبريل والخميس 28 أبريل الجمعة 29 أبريل، والسبت 30 أبريل، ثم اجازة عيد العمال 25 أبريل عيد تحرير سيناء و26 أبريل شم النسيم .

الاجازات الرسمية في 2022

ويأتي بعد هذه الاجازات عيد العمال في  أول مايو مع وقفة عيد الفطر ثم عيد الفطر 2 من مايو حيث يأتي عيد العمال وعيد الفطر الأحد والإثنين.

موظف شهر ابريل القطاع الحكومي تحرير سيناء موظفين إجازات إجازات شهر أبريل 2022 الاجازات الرسمية في 2022

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