الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرز أحداث الحلقة السادسة مسلسل العائدون.. أمير كرارة يبدأ التحقيق مع عزام

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

تشهد أحداث الحلقة السادسة من مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة أحداث مثيرة عقب إحباط محاولة تفجير دار القضاء العالي. 

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير تفاصيل وأحداث الحلقة السادسة من مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة والذي يعرض يوميا خلال شهر رمضان على شاشة قناة dmc الفضائية. 

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل العائدون 

تعرض اليوم الحلقة السادسة من مسلسل العائدون لأمير كرارة حصريا على شاشة dmc وتكشف الحلقة السادسة من مسلسل العائدون تفاصيل الخلية الإرهابية التي يقودها أحمد الأحمد بعد القبض على عزام الذي حاول الهرب وتبدأ معه الجهات الامنية تحقيقات موسعة. 

ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون 

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة أحداثا تشويقية كبيرة بعد أن اكتشفت نادين “أمينة خليل” مخطط داعش لتفجير دار القضاء العالي من خلال عملي إرهابية موسعة تستهدف عدد كبير من المواطنين ورواد دار القضاء العالي فتقوم بابلاغ عمر “أمير كرارة” بتفاصيل المخطط. 

وتتواصل الحلقة في إطار من الإثارة والتشويق بعد امر جهاز المخابرات بإخلاء مبنى دار القضاء العالي بشكل كامل حرصا على حياة المواطنين الذين تستهدفهم العملية الإرهابية خاصة بعد أن نجح أحد أفراد الخلية الإرهابية ويدعى عزام في وضع قنبلة داخل مبنى دار القضاء العالي. 

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ونجح العنصر الإرهابي عزام في الخروج من المبنى أثناء عملية الإخلاء التي شهدها المبنى من سا بين المواطنين ولكن نجحت نادين من خلال كامير المراقبة بتحديد وجه وشكله ليتتبعه النجم أمير كرارة. 

وينجح عمر "أمير كرارة في تتبعه والقبض عليه داخل أحد أتوبيسات النقل العام ويخب هم بمكان وضع القنبلة وتنجح الجهات الأمنية في تفكيكها وإحباط محاولة تفجير دار القضاء العالي لتكشف لنا الحلقة السادسة من مسلسل العائدون اليوم عما سيحدث للإرهاب عزام وما ستقوم به جهات التحقيق للكشف عن باقي أفراد الخلية. 

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أبطال مسلسل العائدون 

ويشارك في مسلسل العائدون، بجانب الفنان أمير كرارة، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: أمينة خليل، محمود عبدالمغني، والسوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.

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