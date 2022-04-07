الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 6 

في بيتنا روبوت 2
في بيتنا روبوت 2

يحظى مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 6 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب ردود الأفعال الهائلة على الحلقات الأولى من المسلسل.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة ومواعيد العرض وأحداث الجزء الثاني.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 6 

بدأت مجموعة من القنوات الفضائية في عرض المسلسل التليفزيوني في بيتنا روبوت 2 عبر شاشتها منذ بداية شهر رمضان الكريم والذي يلقي ردود أفعال هائلة بين الكبار والصغار منذ عرض الجزء الأول في شهر ديسمبر 2020.

تعرض حلقات المسلسل عبر شاشة قناة الحياة و cbc و dmc و dmc دراما في مواعيد مختلفة طوال الـ 24 ساعة وذلك حتى يتمكن عدد كبير من الجمهور في متابعة الحلقات بالإضافة إلى منصة watch it الإلكترونية التي تمتلك حقوق عرض حلقات الجزء الثاني من المسلسل خلال شهر رمضان المبارك.

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مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 خلال شهر رمضان عبر شاشة الحياة في المواعيد التالية :-

  • العرض الساعة 6:20 مساء والإعادة الساعة 1 صباحا والساعة 10:30 صباح اليوم التالي.

فيما تعرض حلقات الجزء الثاني من المسلسل عبر شاشة قنوات dmc في المواعيد التالية:

     dmc

  • العرض الساعة 7 مساء والإعادة الساعة 1 صباحا والثانية 11 صباحا.

dmc دراما 

  • العرض الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 8 صباحا في اليوم التالي والساعة 3 عصرا.

ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة cbc في المواعيد التالية:-

  • الساعة 6:20 مساء.

وتتنوع مواعيد عرض الحلقات ليجذب عدد كبير من الجمهور خاصة وأن المسلسل يدور في إطار كوميدي وموجه للكبار والصغار.

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أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني حول المهندس يوسف الذي يمتلك شركة إلكترونيا ويتمكن من تصنيع روبوت ويظهر له شركة منافسة تجعل الأحداث تتصاعد بشكل كوميدي المسلسل من بطولة عمرو وهبة وشيماء سيف وليلي زاهر وهشام جمال.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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