«في بيتنا روبوت2» تفاصيل الحلقة5| نجاح خطة «يوسف» لاعادة الطفل المخطوف لوالدته

شهدت الحلقة الخامسة، من المسلسل الكوميدي «فى بيتنا روبوت2»، الذى يعرض حاليا خلال السباق الدرامي الرمضانى؛ الكثير من اللقطات الكوميدية والمواقف الساخرة، حول خطة وضعها «يوسف» لحل الورطة التى وضعته فيها «زومبا» وتجسدها النجمة شيماء سيف، لإعادة الطفل الذى خطفته من والدته.

ونجح «يوسف» بالفعل فى إقناع والدة الطفل وتجسدها الفنانة إيمان السيد، أنه يقوم بالبحث عن الطفل وإعادة المولود الذى خطفته زومبا دون أن يصل الأمر إلى الشرطة.

ومن ثم حاول «يوسف» بإقناع والدة الطفل «كريم»، أنه أبلغ قسم الشرطة، للبحث عن طفلها وإعادته لها فى أسرع وقت.

وقام «يوسف» باستغلال الروبوت «لذيذ» ويجسده عمرو وهبة، حول تقمصه شخصية مقدم ليقوم بإجراء مكالمة هاتفية مع إيمان السيد ليؤكد لها أنه مقدم يدعى «أيمن بهجت قمر» فى إشارة لمداعبة المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر من خلال أحداث المسلسل، ويؤكد لها خلال المكالمة أنهم يحاولون الوصول إلى الطفل فى أقصى سرعة.

وفى مشهد آخر، ملئ بالكوميديا، جاءت سارة وتجسدها الفنانة ليلى زاهر، بصحبة زومبا، خلال محاولاتهما للسيطرة على بكاء الطفل؛ ومن ثم يستعين «يوسف» بموظفين شركته وهم "هدير" دنيا سامي و"هادى" أحمد رمزي و"علاء" طه دسوقي لإعادة الطفل "كريم" ابن إيمان السيد، وبالفعل ينجح فى الخطة التي وضعها لتصدق الأخيرة أنهم من رجال الشرطة.

وقد استطاع صناع مسلسل «فى بيتنا روبوت»، فى تقديم وجبة درامية كوميدية من نوع خاص، جذبت انتباه الجمهور، خلال الجزء الأول الذي عرض العام الماضي، جعلته يتصدر «التريند»، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» ومحرك البحث «جوجل»، فضلًا عن دخول المسلسل تريند في الدول العربية، بعد تحقيقه نسبة مشاهدات ضخمة، بفضل تناوله الخيال العلمي والقضايا الاجتماعية المتعلقة به بصورة مختلفة، وطابع التشويق والكوميديا التى يقدمها، مع الأداء التمثيلى المدهش لأبطاله، خاصة أنه أول عمل درامي يعطي دور البطولة لإنسان آلي يجسده فنانين.

صناع وأبطال «فى بيتنا روبوت2»

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، محمد جمعة، دنيا سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، شيرى عادل، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.