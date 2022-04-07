الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«في بيتنا روبوت2» تفاصيل الحلقة5| نجاح خطة «يوسف» لاعادة الطفل المخطوف لوالدته

مشهد من الحلقة 5
مشهد من الحلقة 5 فى بيتنا روبوت2

شهدت الحلقة الخامسة، من المسلسل الكوميدي «فى بيتنا روبوت2»، الذى يعرض حاليا خلال السباق الدرامي الرمضانى؛ الكثير من اللقطات الكوميدية والمواقف الساخرة، حول خطة وضعها «يوسف» لحل الورطة التى وضعته فيها «زومبا» وتجسدها النجمة شيماء سيف، لإعادة الطفل الذى خطفته من والدته.

 

ونجح «يوسف» بالفعل فى إقناع والدة الطفل وتجسدها الفنانة إيمان السيد، أنه يقوم بالبحث عن الطفل وإعادة المولود الذى خطفته زومبا دون أن يصل الأمر إلى الشرطة.

 

ومن ثم حاول «يوسف» بإقناع والدة الطفل «كريم»، أنه أبلغ قسم الشرطة، للبحث عن طفلها وإعادته لها فى أسرع وقت.

 

وقام «يوسف» باستغلال الروبوت «لذيذ» ويجسده عمرو وهبة، حول تقمصه شخصية مقدم ليقوم بإجراء مكالمة هاتفية مع إيمان السيد ليؤكد لها أنه مقدم يدعى «أيمن بهجت قمر» فى إشارة لمداعبة المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر من خلال أحداث المسلسل، ويؤكد لها خلال المكالمة أنهم يحاولون الوصول إلى الطفل فى أقصى سرعة.

 

وفى مشهد آخر، ملئ بالكوميديا، جاءت سارة وتجسدها الفنانة ليلى زاهر، بصحبة زومبا، خلال محاولاتهما للسيطرة على بكاء الطفل؛ ومن ثم يستعين «يوسف» بموظفين شركته وهم "هدير" دنيا سامي و"هادى" أحمد رمزي و"علاء" طه دسوقي لإعادة الطفل "كريم" ابن إيمان السيد، وبالفعل ينجح فى الخطة التي وضعها لتصدق الأخيرة أنهم من رجال الشرطة.

 

وقد استطاع صناع مسلسل «فى بيتنا روبوت»، فى تقديم وجبة درامية كوميدية من نوع خاص، جذبت انتباه الجمهور، خلال الجزء الأول الذي عرض العام الماضي، جعلته يتصدر «التريند»، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» ومحرك البحث «جوجل»، فضلًا عن دخول المسلسل تريند في الدول العربية، بعد تحقيقه نسبة مشاهدات ضخمة، بفضل تناوله الخيال العلمي والقضايا الاجتماعية المتعلقة به بصورة مختلفة، وطابع التشويق والكوميديا التى يقدمها، مع الأداء التمثيلى المدهش لأبطاله، خاصة أنه أول عمل درامي يعطي دور البطولة لإنسان آلي يجسده فنانين.

 

صناع وأبطال «فى بيتنا روبوت2» 

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، محمد جمعة، دنيا سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، شيرى عادل، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.

الفنان هشام جمال الفنان عمرو وهبة الفنانة شيماء سيف الفنانة ليلى أحمد زاهر تفاصيل الحلقه الخامسة فى بيتنا روبوت2

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

«شديد الحرارة وأتربة».. تفاصيل طقس الخميس 7-4-2022

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

«الاختيار 3» يرصد ضعف كوادر الإخوان وتهافت أفكارها الاقتصادية

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 7 أبريل 2022

جدول ترتيب الدورى بعد فوز الأهلى والزمالك على الاتحاد وبيراميدز

63 حالة تسمم في أوروبا تدفع «حماية المستهلك» لسحب «بيضة كندر» من الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية