الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد.. مع انطلاق شهر رمضان المبارك وبدء النفحات الرمضانية، يستعد المواطنون لدفع فواتير الغاز، خوفًا من تراكم الغرامات عليهم، وبدأت شركة  خدمات البترول "بتروتريد" الذي تتبع لوزارة البترول والثروة المعدنية، بدءًا من شهر رمضان المبارك إلى يوم 20 أبريل 2022، استقبال طلبات التسجيل لقراءات الغاز الطبيعي المنزلي للمستهلكين.

أكدت شركة بتروتريد أنه في حالة عدم تسجيل القراءة لعداد الغاز الطبيعي المنزلي  في الشهر الجديد، فإن ذلك يسبب تراكم الفواتير ويضاعف قيمة الفاتورة في الشهر القادم.

وأوضحت الشركة رابط القراءة، وكيفية التسجيل لدفع فاتورة "الغاز الطبيعي المنزلي"، منها تسجيل قراءة العداد من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببعض البنوك التي تكون متعاقدة مع الشركة.

يستعرض "الدستور" رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد وطريقة التسجيل.

- الموقع الرسمي لشركة بتروتريد على الانترنت www.petrotrade.com.eg

- ابلاغ القراءة والسداد عبر الفون كاش الخاص في البنك الأهلي على الهاتف المحمول.

- تطبيق الشركة على الهاتف المحمول ويتم انزاله من خلال موقع الشركة.

- إبلاغ القراءة والسداد عبر موقع جوميا وموقع ماي فوري على شبكة الإنترنت.

- التليفون الأرضي في مكاتب خدمة العملاء بكل منطقة يتبع لها العميل كما يكون مطبوعًا على الفاتورة.

- يتم الإبلاغ عن القراءة من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر خط التليفون الأرضي وتكون على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ أو الهاتف المحمول على رقم ٥٧٢٧.

- إبلاغ القراءة من خلال مركز الاتصال المركزي عبر أي هاتف محمول على رقم ١١٢٢.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان.

- يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات أو النوادي أو المصالح الحكومية كجهات خارجية.

- يتم إبلاغ القراءة والسداد عبر ماكينات الصرف الآلى لبنك مصر أو بنك بلوم أو بنك الأهلي المتحد.

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وائل لطفي

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