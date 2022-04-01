رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلى شركة بتروتريد لشهر أبريل 2022

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ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري من الغاز الطبيعي والوسائل التي اعتمدتها شركة بتروتريد للغاز الطبيعي لسداد الفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أبريل 2022

يستطيع عملاء شركة بتروتريد للغاز الطبيعي الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية من الغاز الطبيعي من خلال الموقع الإلكتروني من يوم 1- 20 من كل شهر وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1 : الدخول عبر موقع شركة petrotrade للغاز الطبيعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة 2 : الضغط على زر الاستعلام عن الفاتورة الشهرية للعملاء.

الخطوة 3 : اختيار شهر المحاسبة.

الخطوة 4 : كتابة بيانات صاحب العداد المراد الاستعلام عن فاتورته الشهرية.

الخطوة 5: تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل.

الخطوة 6 : الضغط على زر الاستعلام.

الخطوة 7 : ظهور القائمة الكاملة بالفاتورة الشهرية.

وسائل الدفع المعتمدة من شركة petrotrade

خصصت شركة petrotrade عدة وسائل لدفع فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي وذلك حرصا على راحة العملاء وذلك خلال الفترة من يوم 6 - 30 من كل شهر حيث يمكن الدفع من خلال الوسائل التالية :-

ماكينات الصرف الآلي للبنوك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المختلفة المتنقلة والثابتة.

شركات التحصيل المتنوعة (فوري، ضامن، أمان، مصاري، Bee، باي، …).

مندوبي الشركة للتحصيل.

كافة فروع الشركة في المحافظات.

ويستفيد من تلك الوسائل أصحاب العقارات المسافرين سواء خارج أو داخل البلاد بسبب التعليم أو العمل ويقضون أكثر أوقاتهم خارج منازلهم.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

أرقام الطوارئ لشركة petrotrade

يمكن استخدام رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أبريل 2022 لمعرفة إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية أو عن طريق الأرقام الساخنة التي أعدتها الشركة للطوارئ أو الرد على استفسارات المواطنين عن رقم 5727 أو رقم 09000727 أو رقم 1122 حيث تم رصد مجموعة مميزة من الموظفين للرد على تساؤلات العملاء.